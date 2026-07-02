Schalins söker Juvelfattare/Guldsmed
OnePartnerGroup Södra Norrland AB / Guldsmedsjobb / Östersund Visa alla guldsmedsjobb i Östersund
2026-07-02
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnePartnerGroup Södra Norrland AB i Östersund
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Strömsund
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med smycken som bär på livets viktigaste stunder? Vi söker nu en juvelfattare/guldsmed till vår förlovnings– och vigselringsproduktion i Östersund som delar vår syn på hantverk där noggrannhet, kvalitet och yrkesstolthet alltid står i fokus.
Vi är ett modernt smyckesföretag med en stark hantverkstradition, där klassiskt guldsmedsarbete möter samtida design, teknisk precision och högt ställda kvalitetskrav. Hos oss är hantverket alltid i centrum, varje smycke ska hålla högsta nivå, både estetiskt och tekniskt.
Din roll hos oss
I rollen som juvelfattare/guldsmed arbetar du med exklusiva material och noggrant utformade smycken, där yrkesskicklighet, känsla för detaljer och ansvar för slutresultatet är avgörande.Publiceringsdatum2026-07-02Dina arbetsuppgifter
Fattning av ädelstenar i olika infattningstekniker, såsom klor-, bezel-, pavé- och kanalinfattning
Tillverkning, justering och reparation av smycken i ädla metaller
Kvalitetskontroll, finish och slutbearbetning
Samarbete med kollegor inom produktion för att säkerställa hög och jämn kvalitet
Vi ser att du har
Dokumenterad erfarenhet som juvelfattare och/eller guldsmed
Mycket god känsla för form, detaljarbete och precision
Vana att arbeta med ädelmetaller och ädelstenar
Hög noggrannhet, ansvarstagande och yrkesstolthet
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Meriterande
Erfarenhet av CAD, exempelvis Rhino eller MatrixGold
Kunskap och erfarenhet av gjutning
Vi erbjuder
En långsiktig roll i ett stabilt och växande företag
En trivsam arbetsmiljö med engagerade och kunniga kollegor
Arbete med högkvalitativa smycken där hantverket står i fokus
Möjlighet till utveckling och fördjupning inom yrket
Om Schalins
Schalins har tillverkat vigsel- och förlovningsringar sedan 1944 och är idag stolta över att vara en av Nordens största ringtillverkare. Vi har vår guldsmedja i norra Sverige där våra skickliga hantverkare arbetar med allt från design och legering till juvelfattning, puts och gravyr. Vi är ca 45 medarbetare jämt fördelat mellan kvinnor och män. Varje ring som lämnar vår fabrik bär på en historia av svenskt hantverk, tillverkad med omsorg i äkta metaller och med noggrant utvalda ädelstenar.
Övrigt om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde enligt överenskommelse.
Din ansökan
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Pontus Andersson på pontus.andersson@onepartnergroup.se
(mailto:pontus.andersson@onepartnergroup.se
)
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll.
Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Södra Norrland AB
(org.nr 559093-7537), https://schalins.com/
831 48 ÖSTERSUND Arbetsplats
Schalins Ringar AB Kontakt
Rekryteringskonsult
Pontus Andersson pontus.andersson@onepartnergroup.se +4663194334 Jobbnummer
9988492