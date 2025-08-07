Scenmästare till Folkteatern
2025-08-07
Folkteatern ligger på Järntorget i Göteborg. Vår verksamhet omfattar fyra scener med egenproducerad scenkonst, gästspel, konserter, samtal och mycket mer. Vi vill vara en samtida teater för en bred publik och vi strävar efter att bli en av norra Europas mest intressanta scener. Konstens potential att experimentera och utmana står i centrum, och vi eftersträvar sänkta trösklar till teaterrummet.
Folkteatern drivs i form av ett aktiebolag, helägt av en ekonomisk förening. Vi är en länsteater som får anslag och uppdrag från Västra Götalandsregionen, vår ekonomiska huvudman. Teatern har omkring 45 anställda. Lotta Lekvall är VD och Frida Röhl är konstnärlig ledare.
Vi är en spännande och framåtblickande arbetsplats. Vårt teaterhus är en levande mötesplats och ett kulturellt nav på en dynamisk plats i staden. Vi erbjuder rätt person ett ansvarsfullt och varierat arbete på en av de största teaterinstitutionerna i Västra Götaland.
Vi söker en Scenmästare med bred kompetens och erfarenhet, och med en vilja att bidra i teaterprocessen. Publiceringsdatum2025-08-07Dina arbetsuppgifter
I rollen som scenmästare på Folkteatern följer du produktion från idéstadie till färdig föreställning, där du ansvarar för det scentekniska arbetet på våra scener. Det innebär samordning av scenteknik, inköp och beställningar, planering av produktion, repetition och föreställningsarbete, underhåll av utrustning och lokaler samt arbetsledning.
Du kommer att arbeta på en teater med uppdrag att producera professionell scenkonst i både stora och mindre produktioner.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Ansvara för scenografibyggen och riggning
• Ansvara för säkerhetsarbete runt scenen
• Ansvara för scentekniska lösningar
• Arbetsledning
I denna rekrytering kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper. Bakgrund
Vi söker dig med erfarenhet av scentekniskt arbete. Du skall ha relevant scenteknisk utbildning eller motsvarande dokumenterad erfarenhet. För oss är det meriterade om du har erfarenhet från arbete inom institutionsteater.
Du är van vid att självständig driva ditt eget arbete och bidra till produktionsprocessen. Med hög noggrannhet och sinne för detaljer bidrar du såväl till verksamheten som till gruppen. Du har lätt för att lära och är nyfiken till din natur. Med din breda tekniska kompetens och god beslutsförmåga delar du med dig av din kunskap på ett prestigelöst sätt.
För att lyckas i rollen krävs att du är självständig och säker i din yrkesroll och att du kan arbeta under tidspress och trivs med att arbetsbelastningen varierar.
Du har minst B-körkort, datorvana, talar god svenska och engelska, och gärna fler språk. Om tjänsten
Anställningsform: Tjänsten är en tillsvidareanställning och provanställning kan komma att tillämpas.
Omfattning: 100%, 40 tim/veckan. Arbetstiderna varierar och kan förläggas mellan 7-23 både vardag och helg.
Tillträde: Tillsättning snarast eller enligt överenskommelse.
Vi omfattas av kollektivavtal.
Ansök
Skicka din CV och personligt brev till jobb@folkteatern.se
och märk ämnesraden med: Scenmästare FT2025. Vi hoppas att du skickar in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 30 september. Intervjuer kommer att ske löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: jobb@folkteatern.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Scenmästare FT2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Folkteatern Västra Götaland AB
(org.nr 559273-8123), http://www.folkteatern.se
Olof Palmes Plats (visa karta
)
413 04 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Teknisk chef
Åsa Holtz asa.holtz@folkteatern.se 0707 494690 Jobbnummer
