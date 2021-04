Sccm Klienttekniker Till Axians - Total Resurs AB - Supportteknikerjobb i Solna

Prenumerera på nya jobb hos Total Resurs AB

Total Resurs AB / Supportteknikerjobb / Solna2021-04-07Har du några års erfarenhet av arbete inom klienthantering med Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM)? Har du ambition att utvecklas som förvaltare med ett stort kundansvar eller vill du mer arbeta åt att jobba med större förändringsarbeten eller projekt? Oavsett vad du drivs av har vi rätt utmaningar för dig!2021-04-07Axians är ett internationellt varumärke specialiserat inom ICT - Information and Communication Technology. Inom Sverige engagerar man idag över 600 IT- och Telecom-specialister och i ett internationellt nätverk över 11 000 medarbetare globalt med närvaro i 23 olika länder. I en ständigt vaken och alltmer uppkopplat värld behöver IT-lösningar och kommunikationsinfrastruktur vara under konstant utveckling. Här är Axians främsta syfte är att hjälpa företag, offentliga verksamheter, operatörer och systemleverantörer att designa, implementera, drifta samt förvalta smarta ICT-lösningar i utvecklingens framkant. Allt för att förenkla och effektivisera IT och kommunikation för kunder och hjälpa dem i deras digitala transformation.Axians vänder sig till företag och organisationer som ställer högsta tänkbara krav på kundservice, specialistkunnande, tillgänglighet och ICT-system som fungerar 24/7, 365 dagar om året. Oavsett om ICT skall hanteras hos kunden, i Axians egna datacenter eller i det publika molnet. Med två egna datacenter med en infrastruktur i framkant och världens största molnleverantörer i ryggen, har Axians startat en resa för att bli Nordens främsta leverantör av hybrida ICT-lösningar.Om rollenTill grupperingen Digital Workplace med placering hos Axians i Solna, söker vi ytterligare en kollega. I nära samarbete med ditt team bestående av tekniker med mångårig erfarenhet, kommer du arbeta med både större införanden hos nya kunder och förvaltning av existerande kunders miljöer. Rollen kräver några års tidigare erfarenhet av arbete inom SCCM för att behärska det tekniska arbetet kring managering av klienter. Axians är bolaget som kommer satsa på dig och din karriär och erbjuder därför stora utvecklingsmöjligheter både inom rollen och vidare på företaget.Om dig och din erfarenhetVi tror att du med sannolikhet arbetat ett par år med samtliga delar inom SCCM, OS Deployment, applikationsdistribution och patchning även kunskaper inom Active Directory Group Policys (klient användarrelaterat). Du är självgående vid felsökning och hantering av Endpoint Manager Config Manager och troligen har du har också erfarenhet av att sätta upp nya SCCM-miljöer och kompetens inom felsökning. Kan du även MSI paketering är det ett plus. Vi ser gärna att du har intresse av att utvecklas inom Microsoft Intune, Modern Management och co-management. Meriterande är också om du besitter kompetens inom Mac OSX, Microsoft Säkerhetsprodukter t ex Defender ATP, Powershell och/eller Sharepoint.Som person är du engagerad, driven, utåtriktad och har en god förmåga att kommunicera med kunder i en rådgivande funktion. För att lyckas i rollen behöver du ha en strategisk blick och tycka om problemlösning. Du är van vida att prioritera och kan snabbt styra om för att nå bästa resultat. Du har förmågan att vara lugn och positiv men ändå rak och tydlig på ett förtroendeingivande sätt.Vi erbjuder dig Hos Axians får du förmånen att arbeta tillsammans med kollegor som drivs av stark gemenskap och värdesätter hög kompetens. Glädjen till arbetet är något man sätter i främsta rummet samtidigt som strävan efter att utvecklas och ständig förbättrad kompetens är av största vikt. Du erbjuds både personlig och yrkesmässig utveckling från den dag din resa hos Axians påbörjas utöver andra förmåner som kollektivavtal, tjänstepension friskvårdsbidrag, tillgång till gym bland annat. På Axians är man fullkomligt övertygade om att medarbetare som trivs och gillar att gå till jobbet gör en bra insats vilket går hand i hand med visionen om att skapa ICT-branschens mest nöjda kunder.Välkommen att visa intresse genom att registrera CV och ett motivationsbrev om varför du ska bli Axians nya SCCM klienttekniker. Vi tar helst emot din ansökan så snart som möjligt. Eventuella frågor besvaras av Total Resurs Talent Acquisition Manager, Tove Svansson tel. 073-522 70 87 eller via mail tove.svansson@totalresurs.se Om Total ResursTotal Resurs är en nytänkande leverantör av konsult- och rekryteringstjänster inom IT, där vi med kundfokus omger oss av kompetenta och erfarna kollegor. Total Resurs grundades 2011 med säte i Stockholm och Malmö. Vi är idag ca 30 medarbetare varav ett tjugotal arbetar som konsulter. Sedan start har vi fokuserat på att omge oss av och bygga ett företag med de mest kompetenta personerna inom deras område. Vi vill vara våra medarbetares och kunders självklara val när det kommer till IT-tjänster och rekryteringar inom IT. Bakom Total Resurs står erfarna entreprenörer och några av marknadens främsta konsulter och medarbetare. Många av oss har mer än 25-års erfarenhet av konsultverksamhet, IT och rekrytering.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareanställningMånadslön - Fast lönSista dag att ansöka är 2021-05-07Total Resurs AB5677442