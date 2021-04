SCA i Stugun söker medarbetare till sommaren 2021 - Manpower AB - Maskinoperatörsjobb (trävaru) i Östersund

Prenumerera på nya jobb hos Manpower AB

Manpower AB / Maskinoperatörsjobb (trävaru) / Östersund2021-04-14Manpower Östersund söker nu operatörer och truckförare till SCA Wood Scandinavia i Stugun. Om du drivs av önskan att leverera kvalitet och noggrannhet i allt du gör så kan du vara den vi söker! Skicka in din ansökan redan idag och skriv i ansökan om du söker maskinoperatör eller truckförare eller båda!Om SCA Wood ScandinaviaKärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för tryck och förpackningar, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar. SCA Wood Scandinavia i Stugun är en av SCAs träförädlingsenheter och är beläget ca 5 mil utanför Östersund.Om ManpoweruppdragetVi söker dig som är intresserad av att arbeta som konsult under sommaren 2021. Du kommer att vara anställd av Manpower men arbeta hos SCA i Stugun. Uppdraget startar enligt överenskommelse och är på heltid över sommarperioden.Vem är du?Som person är du plikttrogen, arbetssam och flexibel. Du kommer lätt in i nya arbetsuppgifter och har en förmåga att jobba effektivt och noggrant. Att du är en lagspelare som inte är rädd att hugga i när det behövs ser vi som självklart. Din personlighet och ditt beteende samspelar med SCAs kärnvärden: Respekt, Högklassighet och Ansvar.Om uppdraget som operatörSom operatör kommer du att arbeta i ett mindre arbetsteam och rotera mellan olika arbetsuppgifter på avdelningen. Arbetsuppgifterna kan variera mellan övervakning, paketering, kvalitétskontroller och maskininställningar.Vi söker operatörer som:Har B-körkort och tillgång till bil, har god datorvana och kan arbeta oregelbundna tider (skiftgång).Erfarenhet från sågverk-, hyvleriarbete eller liknande arbetsuppgifter är meriterande men inget kravOm uppdraget som truckförareSom truckförare kommer du att sköta den interna logistiken inom området. Du kommer att arbeta med plockning av gods för leverans till kund och av- och pålastning av inkommande och utgående gods. Du kommer även komma att förse produktionslinjerna med material. Andra arbetsuppgifter kan även förekomma.Vi söker truckförare som:Har B-körkort och tillgång till bil, har god maskin vana och har arbetat som truck, hjullastare eller skogsmaskinsförare, har god datorvana, kan arbeta oregelbundna tider (skiftgång) och har truckkort för motviktstruck. Truckkort för hjullastare och/eller för timmertruck är meriterande men inget krav.Sök tjänsten i dag!För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Anna Ajax på e-post anna.ajax@manpower.se Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post, utan du söker tjänsten med en registrerad profil på vår hemsida. Vi kan komma att tillsätta uppdrag redan innan ansökningstiden passerat, så skicka in din ansökan i dag!Varaktighet, arbetstidHeltid Temporary2021-04-14Not SpecifiedSista dag att ansöka är 2021-05-12Manpower AB5690170