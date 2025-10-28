SBU söker verksjurist
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) är en kunskapsmyndighet under Socialdepartementet som har i uppdrag att göra vetenskapliga utvärderingar av metoder inom hälso- och sjukvård inklusive tandvård. SBU har även uppdrag att göra vetenskapliga utvärderingar av insatser inom socialtjänst och insatser med stöd av LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). På SBU är samverkan grunden för en positiv arbetsmiljö samt kärnan i den dagliga verksamheten och kvaliteten av våra produkter. Myndigheten har omkring 100 anställda.
Avdelningen
Tjänsten är placerad på avdelningen för verksamhetsutveckling och stöd. Avdelningen består av 13 personer med befattningar inom IT, ekonomi, juridik, verksamhetsutveckling, registratur, HR och intern service. Avdelningens arbetsuppgifter är att tillhandahålla stöd till övriga verksamheten och utveckla processer samt arbetssätt. Det dagliga arbetet leds av avdelningschef.
Om tjänsten
Som jurist hos oss kommer du att arbeta brett med verksjuridiska frågor och upphandlingar inom ramen för vår verksamhet.
Du kommer att vara en viktig del i arbetet med att säkerställa rättssäkra processer och bidra till att utveckla vår interna styrning och kontroll. Arbetet innebär både rådgivning och operativt juridiskt stöd till chefer och medarbetare i hela organisationen.
Arbetsuppgifter
• Ge kvalificerad juridisk rådgivning inom verksjuridik, t.ex. offentlighet och sekretess och annan allmän förvaltningsrätt samt dataskydd (GDPR).
• Stödja verksamheten i frågor om offentlig upphandling enligt LOU.
• Delta i att ta fram och granska avtal, upphandlingsdokument och beslutsunderlag.
• Utarbeta interna riktlinjer och rutiner inom juridiska områden.
• Företräda myndigheten i juridiska frågor, t.ex. i kontakter med andra myndigheter eller vid överprövningar.
• Utbilda kollegor i relevanta juridiska frågor.
Kvalifikationer
• Juristexamen (LL.M.) eller jur.kand
• Flera års erfarenhet av juridiskt arbete inom offentlig sektor
• God kunskap om offentlighet och sekretess och annan allmän förvaltningsrätt samt upphandlingsrätt.
• Förmåga att uttrycka dig mycket väl på svenska, både muntligt och skriftligt.
Meriterande
• Erfarenhet av arbete med dataskyddsfrågor och avtalsrätt
• Erfarenhet av juridiskt arbete inom statlig myndighet
• Erfarenhet av att delta i eller leda upphandlingar
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är noggrann, analytisk och har gott omdöme. Du trivs med att arbeta självständigt, men har också lätt för att samarbeta och kommunicera med kollegor i olika delar av organisationen. Du har en pragmatisk inställning och kan omsätta juridiken i praktiska lösningar.
Omfattning och tillträde
Detta är en tillsvidareanställning på heltid (100%). SBU tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos SBU får du vara med och göra skillnad för samhället och välfärden. Här får du chansen att ta del av den senaste forskningen och arbeta tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor i ett trevligt arbetsklimat. Vi sitter i ljusa lokaler i centrala Stockholm med möjlighet till distansarbete upp till två dagar per vecka om verksamheten tillåter. Vi erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag samt 1,5 timmes friskvårdstid/vecka.
Ansökan
Vi ser fram emot din ansökan senast den 16 november 2025, ansökningar tas endast emot via myndighetens rekryteringsverktyg som du hittar på vår hemsida under lediga tjänster.
Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). https://www.sbu.se/personuppgifter
Övrigt
SBU har inför denna rekrytering redan gjort en bedömning av vilket rekryteringsstöd vi behöver. Vi undanber oss därför vänligen men bestämt alla kontakter från rekryteringsföretag, försäljare med flera. Ersättning
Månadslön efter överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
