SBU söker en projektadministratör

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) är en kunskapsmyndighet under Socialdepartementet som har i uppdrag att göra vetenskapliga utvärderingar av metoder inom hälso- och sjukvård inklusive tandvård. SBU har även uppdrag att göra vetenskapliga utvärderingar av insatser inom socialtjänst och insatser med stöd av LSS (lag om stöd och service). Hos SBU är samverkan grunden för en positiv arbetsmiljö samt kärnan i den dagliga verksamheten och kvaliteten på våra produkter. Myndigheten har omkring 100 anställda.
SBU växer och har organiserat om verksamheten. Den nya organisationen trädde i kraft 1 september 2025. Den nystartade enheten för insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning söker en strukturerad och utvecklingsorienterad projektadministratör.
Enhetsbeskrivning
Enheten består av nio medarbetare, projektledare, en administratör och en sakkunnig. Enheten ligger under avdelningen för socialtjänst som leds av avdelningschef. Det dagliga arbetet på enheten leds av enhetschef.
Arbetsuppgifter
Arbetet som projektadministratör innebär omväxlande uppgifter och du kommer att ingå i flera olika projektgrupper. SBU:s projekt genomförs vanligtvis av en intern projektgrupp i samarbete med en sakkunniggrupp med externa experter. I rollen som projektadministratör ingår du i projektledningen i flera projekt.
Vi söker dig som är driven och intresserad av att arbeta i projekt där forskningsresultat sammanställs. I rollen som projektadministratör ingår också att stötta myndighetens ledning med administrativa uppgifter så som att skriva protokoll, samordna och boka möten.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:
• redigera, korrekturläsa och språkgranska manus för projektplaner, rapporter, bilagor samt texter till den externa webbplatsen
• tillgänglighetsanpassa dokument till rapporter
• samordna och boka möten för projekten, fysiska och via Teams
• skriva mötesanteckningar och protokoll samt administrera projekthandlingar
• söka och beställa vetenskapliga artiklar (beställning från vetenskapliga bibliotek och sökning av elektroniska artiklar)
• ta fram och hantera kontrakt och jävsdeklarationer för sakkunniga
• arbeta med andra digitala hjälpmedel som används till stöd för projekthantering inom SBU
• diarieföra handlingar i dina projekt
• utveckla arbetssätt och processer i samarbete med övriga projektadministratörer
Kvalifikationer
• Minst treårig gymnasieutbildning.
• Yrkeserfarenhet av självständigt arbete, i projektform.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
• Arbetslivserfarenhet av att språkgranska rapporter eller andra texter på svenska.
• God vana av att arbeta med Office 365 samt erfarenhet och intresse av att lära sig digitala verktyg.
Meriterande
• Eftergymnasial utbildning inom relevant ämnesområde.
• Arbetslivserfarenhet av offentlig verksamhet, med fördel inom staten.
• Erfarenhet av EndNote, Covidence, Defgo och diariesystemet W3D3.
• Erfarenhet av klarspråk och tillgänglighetsanpassning av dokument.
Personliga egenskaper
För att trivas i rollen är det viktigt att du har god förmåga att samarbeta och ta initiativ samtidigt som du kan driva arbetet självständigt. Du är strukturerad och noggrann med både driv och god planeringsförmåga. Du är relationsskapande, empatisk och håller en hög servicenivå, professionalitet och integritet.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Hos SBU får du vara med och göra skillnad för samhället och välfärden. Här får du chansen att ta del av forskning och arbeta tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor i ett trevligt arbetsklimat. Vi sitter i ljusa lokaler i centrala Stockholm med möjlighet till distansarbete upp till två dagar per vecka om verksamheten tillåter, ett generöst friskvårdsbidrag samt 1,5 timmes friskvård per vecka under arbetstid. SBU arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Omfattning och tillträde
Detta är en tillsvidareanställning på heltid (100%). SBU tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Ansökan
Vi ser fram emot din ansökan senast den 15 oktober 2025, ansökningar tas endast emot via myndighetens rekryteringsverktyg som du hittar på vår hemsida under lediga tjänster.
Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) https://www.sbu.se/personuppgifter.
Kontakt
