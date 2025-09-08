SBU söker en förvaltningsledare IT
Statens Beredning För Medicinsk och Social Utvär / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-09-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens Beredning För Medicinsk och Social Utvär i Stockholm
Är du en engagerad och driven Förvaltningsledare inom IT-området som vill vara med och bidra till att utveckla och stärka vår organisation med ansvar för verksamhetens samtliga systemstöd.
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) söker nu en Förvaltningsledare som vill vara en del i utvecklingen av myndighetens IT-funktion. SBU är en myndighet under Socialdepartementet som har i uppdrag att göra vetenskapliga utvärderingar av metoder inom hälso- och sjukvård inklusive tandvård. SBU har även uppdrag att göra vetenskapliga utvärderingar av insatser inom socialtjänst och insatser med stöd av LSS (lag om stöd och service). Myndigheten har omkring 100 anställda, varav många har klinisk erfarenhet och/eller forskningsbakgrund.
Rollen är placerad på avdelningen för verksamhetsutveckling och stöd som består av funktionerna IT, HR, ekonomi och myndighetsutveckling samt intern service. Sammanlagt på avdelningen arbetar 13 engagerade medarbetare för att skapa goda förutsättningar för myndigheten att lyckas med befintliga och kommande uppdrag.
Om tjänsten
Som förvaltningsledare på SBU ansvarar du för verksamhetens systemstöd och är länken mellan den operativa verksamheten och IT-verksamheten. Det innebär bland annat att planera, prioritera och koordinera det löpande förvaltningsarbetet. Du fångar behov från verksamheten och de behov som har identifierats av ledningen i arbetet med strategin samt bidra med prioriteringsunderlag.
Du kommer arbeta nära de andra avdelningarna och tillsammans med kollegor ansvara för att säkerställa att existerande rutiner fungerar och efterlevs samt identifiera behov för förbättring och förändring.
Vidare stöttar du verksamheten vid utvecklingsbehov med koppling till digitaliseringsfrågor. Du hanterar ändringsförslag, planerar, genomför och följer upp förvaltning av IT-stöd och utvärderar kontinuerligt idéer som kan bidra till en effektivare verksamhet, minskade kostnader och en högre säkerhet. Som Förvaltningsledare deltar du också i digitaliseringsprojekt tillsammans med den digitala verktygsgruppen och andra arbetsgrupper.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Planera, prioritera och koordinera det löpande förvaltningsarbetet för digitala tjänster och verktyg
• Identifiera behov i verksamheten
• Löpande kontakt med externa leverantörer och konsulter
• Säkerställa att gemensamma processer används och efterlevs
• Avtalsuppföljning och livscykelhantering
• Kartlägga och dokumentera IT-processer
• Sätta upp mål och förbättringsområdet
Vi söker dig som har
Relevant eftergymnasial utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig samt flera års erfarenhet av arbete i eller nära IT-förvaltning. Du har flera års arbetslivserfarenhet i en förvaltnings- och/eller utvecklingsledarroll där du arbetat med ett processorienterat arbetssätt samt erfarenhet av leverantörsstyrning och avtalshantering. Vidare har du god kännedom om riskanalyser, SLA:er, operativa förvaltningsprocesser samt grundläggande kunskap om projektmetodik, ekonomisk planering, uppföljning och förståelse för systemintegrationer.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av att genomföra workshops med tonvikt på användarvänlighet
• Erfarenhet av att arbete med digitala kundresor
• Erfarenhet av arbete som kravanalytiker
Personliga egenskaper
Som person är du strukturerad och är van att leda flera parallella projekt. Du är kommunikativ och har enkelt för att samarbeta med andra. Du trivs att arbeta både självständigt och i grupp. Vidare är du lyhörd för användarnas behov och driver projekten framåt genom att leda och motivera andra för att effektivt nå de gemensamma målen. Du har förmågan att se helheten och har ett stort engagemang för samspelet mellan verksamhet och IT som bidrar till delaktighet, engagemang samt främjar en god arbetsmiljö och samverkan.
Vi erbjuder
Hos SBU får du vara med och göra skillnad för samhället och välfärden. Här får du chansen att ta del av den senaste forskningen och arbeta tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor i ett trevligt arbetsklimat. Vi sitter i ljusa lokaler på S:t Eriksgatan i Stockholm med möjlighet till distansarbete upp till två dagar per vecka om verksamheten tillåter. Vi erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag samt 1,5 h friskvårdstid/vecka.
Tillträde & anställning
Tillsvidareanställning (100 %), inleds med 6 månaders provanställning. Startdatum enligt överenskommelse men så snart som möjligt är önskvärt.
Plats: Stockholm
Ansökan
Vi ser fram emot din ansökan senast den 28 september 2025, ansökningar tas endast emot via myndighetens webbplats. Mer om hur vi behandlar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) https://www.sbu.se/sv/kontakt2/om-personuppgifter/.
SBU arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Bli en del SBU och var med och gör skillnad! Ersättning
Månadslön efter överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Beredning För Medicinsk och Social Utvär
(org.nr 202100-4417) Arbetsplats
SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering Jobbnummer
9496403