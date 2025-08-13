Sätt färg på din karriär - vi söker lackerare!
2025-08-13
Gillar du att jobba med händerna, se snabba resultat och vara en del av ett team som gör skillnad varje dag? Då kan du vara vår nästa stjärna inom billackering!
Hos Bilbolaget får du chansen att jobba med några av Sveriges mest populära bilmärken - Volvo, Renault, Dacia, Ford och Hyundai - i en toppmodern verkstad med den senaste tekniken.
Vi är ett familjeföretag som bryr oss om både våra kunder och våra medarbetare.
Din nästa utmaning
Som lackerare hos oss blir du en nyckelspelare i vårt skadecenter.
Du kommer att:
Förbereda och lackera krockskadade bilar
Jobba med färganalys, plastreparationer och färgblandning
Samarbeta med ett engagerat team av skadeberäknare och tekniker
Vem söker vi?
Vi letar efter dig som:
Har erfarenhet av billackering eller relevant utbildning
Är noggrann, tålmodig och gillar att leverera kvalitet
Är positiv, prestigelös och gillar att jobba i team
Har B-körkort
Vad erbjuder vi dig?
Hos Bilbolaget får du mer än bara ett jobb.
Vi erbjuder alla våra anställda:
Friskvårdsbidrag och rabatter på gym
Personalrabatter på drivmedel, reservdelar och verkstadsarbeten
Tjänstepension och gruppförsäkring
Utbildningar via Volvo Car Sverige, Renault och IHM Business School
Möjlighet att växa - både som person och i din yrkesroll
Vill du veta mer?
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef, se kontaktuppgifter längre ned i annonsen. Urval sker löpande.
Vi vill ha en alkohol- och drogfri arbetsmiljö. Därför genomför vi ett alkohol- och drogtest vid nyanställning samt slumpmässiga alkohol- och drogtester under året.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Välkommen med din ansökan!
Om koncernen Bilbolaget
Bilbolaget Invest Sundsvall AB är moderbolaget som med ett personbilsbolag, ett lastvagnsbolag, ett Teknik & Service bolag, Demia AB och ett Affärspartner bolag, har cirka 900 anställda. Koncernens verksamhet sträcker sig från Luleå i norr till Norrtälje i söder, via Luleå, Piteå, Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik, Sundsvall, Ljusdal, Hudiksvall, Bollnäs, Söderhamn, Ludvika, Gävle, Sandviken, Uppsala, Östhammar och Norrtälje.
Koncernen ägnar sig dels åt försäljning, service och tilläggstjänster med personbilar, transportbilar, bildemontering och lastvagnar, dels förvaltning av de egna och hyrda fastighetsbestånden. Fordonsaffären omfattar försäljning av både nya och begagnade personbilar, transportbilar och lastvagnar och har fokus på att leverera helhetslösningar som förenklar kundens vardag.
Bilbolagskoncernen ägs av familjen Persson. Martin Persson är styrelseordförande, även syskonen Henrik och Anders jobbar inom koncernen. Familjen Persson har siktet inställt på framtiden och jobbar långsiktigt med att hela tiden modernisera och återinvestera i verksamheten.
Vårt kundlöfte: Med personlig omtanke
Det är stora ord som vi lovar till var och en av våra kunder och den viktigaste faktorn för långsiktig lönsamhet. Därför behöver vi engagerade medarbetare som har en vilja att göra skillnad i sina arbeten och ge våra kunder positiva upplevelser i mötena med dem.
Vi vill att alla kunder ska känna sig betydelsefulla och att just deras behov är någonting som vi tar på allvar och har lösningar på. Att vara omtänksam handlar om att bry sig om, vilja väl och visa intresse. Vår filosofi är att omtanke i alla led vinner i längden. Och det gäller självklart även oss medarbetare emellan. Om vi lever på det sättet så kommer vi också omtänksamt kunna ta hand om våra kunder på bästa tänkbara sätt. Ersättning
