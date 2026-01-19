Säsongsvikariat 2026- Laborant Grängesberg
2026-01-19
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning tom Augusti 2026 | Omfattning: heltid/3-skift | Ansök senast: 31 mars (urval sker löpande) | Platser att tillsätta: 6
Vill du vara med och tappa upp sommarminnen?
Är du en av våra sommarjobbare som ska se till att våra drycker flödar där de behövs som mest i sommar - på festivaler, grillkvällar och allt däremellan? Hos oss får du mer än ett sommarjobb. Du blir en del av gemenskapen där vi löser utmaningar tillsammans och har kul på vägen!
På Spendrups är varje dag lite annorlunda, och vi lovar att du kommer få en sommar där det händer. Från maskiner som snurrar till lag som levererar - Välkommen in och tappa upp din fulla Potential!
Har du vad som krävs? 18 år fyllda Påbörjad/avslutad naturvetenskaplig eller teknisk utbildning på gymnasiet Har du erfarenhet av laboriatoriearbete är det en bonus! Grym på att jobba i team, analytisk och noggrann Beredd att jobba 3-skift (förmiddag, eftermiddag, natt - vi fixar tempot!) Du behöver kunna prata och skriva svenska så att det funkar bra i jobbet
Vi ser till att du får rätt utbildning och stöttning för att ta plats i teamet och utvecklas tillsammans med oss. Välkommen in - här bubblar möjligheterna!
Exempel på arbetsuppgifter:
kemiska, mikrobiologiska och sensoriska analyser
provtagning i produktionen
kvalitetsförbättrande projekt
delta vid revidering och validering av instruktioner och rutiner
kalibrering av instrument
Arbetstider och startdatum
Arbetstiden är 3-skift med rullande förmiddag-, natt- och eftermiddagsvecka, beroende på avdelning, visst helgarbete kan förekomma. Start i maj/juni.Publiceringsdatum2026-01-19Så ansöker du
Du ansöker enkelt genom att svara på våra urvalsfrågor noggrant och bifogar ditt CV, inget personligt brev behövs. Det är viktigt att du kan vara tillgänglig under hela sommarperioden då du täcker upp för ordinarie personal.
Vänta inte med din ansökan då urvalet sker löpande!
Slutkandidater kommer efter sitt godkännande att omfattas av en bakgrundskontroll.
Nyckelord: sommarjobb, semestervikariat, Laborant, laboratorium
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Arbetsgivare Spendrups Bryggeri AB
(org.nr 556079-6871)
Ludvikavägen 10
772 80 GRÄNGESBERG
