Säsongstjänst - Kundtjänst och Telefonväxel
Transdev Sverige AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2026-03-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Transdev Sverige AB i Stockholm
, Täby
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Gillar du kundservice och vill vara en del av vårt team under kommande säsong? Inför stundande sommarsäsong söker vi nu en serviceinriktad och kommunikativ kundservicemedarbetare.Publiceringsdatum2026-03-05Om tjänsten
Som kundtjänstmedarbetare hos oss är du ofta den första kontakten våra gäster och kunder har - därför söker vi en person som sprider trygghet och positiv energi i varje samtal och mail.
I rollen kommer du bland annat att:
Svara trevligt, professionellt och effektivt på inkommande samtal och mail
Arbeta i flera olika system, bland annat för bordsbokning, biljettförsäljning och interna program
Hantera vår telefonväxel: koppla samtal, hitta rätt kontaktperson och ge snabba svar
Hjälpa kunder med bokningar och praktiska frågor
Bemöta och hantera klagomål på ett lösningsorienterat och lugnt sätt
Självständigt planera och prioritera dina arbetsuppgifter för att hålla god struktur
Om dig
För att trivas hos oss tror vi att du
Har ett genuint servicetänk och tycker om att ge kunder en bra upplevelse
Kommunicerar tydligt och vänligt, både i telefon och skrift
Är lösningsorienterad och trygg i att hitta svar - även när allt inte är självklart
Trivs i ett högt tempo och kan hålla många bollar i luften
Är strukturerad och har lätt för att prioritera
Har arbetat i kundtjänst, reception eller liknande tidigare (meriterande men inget krav)
Vi erbjuder
Ett varierande och roligt säsongsjobb med mycket kundkontakt
Ett team med härliga kollegor
Möjligheten att få erfarenhet i flera administrativa system och kundnära arbetsuppgifter
Tidsperioden vi tänker är mitten av april till mitten av september.
Låter det här som något för dig? Välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande och tjänster kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Sista ansökningsdag är 27 mars.
Har du frågor eller funderingar gällande tjänsten? Kontakta vår rekryteringsansvarig - Frida NäslundOm företaget
Blidösundsbolaget har varit en del av Stockholms skärgård i över ett sekel och är i dag en av de ledande aktörerna inom skärgårdstrafiken. Med en fartygsflotta om 38 fartyg och cirka 300 engagerade medarbetare kombinerar vi tradition med modern kompetens för att ge våra resenärer en förstklassig upplevelse. Vår verksamhet sträcker sig över hela Stockholms skärgård och omfattar allt från charterkryssningar till upphandlad kollektivtrafik för Waxholmsbolaget och SL.
Blidösundsbolaget är en del av den internationellt verksamma koncernen Transdev. Transdev är ett företag med uttalad ambition att vara ett trafikföretag som driver utvecklingen i branschen och arbetar aktivt med hållbara lösningar för att öka kollektivtrafiken.
HANS är vår gemensamma värdegrund för att vara ett kundfokuserat företag, där vi drar nytta av varandras styrkor och erfarenheter. HANS är en förkortning av våra värderingar och står för Handling, Ansvar, Nytänkande och Samspel. Så ansöker du
