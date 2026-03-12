Säsongspersonal till Virserums Konsthall
Virserums Konsthall / Servicepersonaljobb / Hultsfred Visa alla servicepersonaljobb i Hultsfred
2026-03-12
, Vimmerby
, Högsby
, Ydre
, Oskarshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Virserums Konsthall i Hultsfred
, Vetlanda
eller i hela Sverige
Virserums konsthall ligger i Virserum och verkar i hela regionen.
Verksamheten driver bland annat utställningsverksamhet, turistinformation, pedagogisk verksamhet, café och shop. År 1998 invigdes Virserums Konsthall, som en av få konsthallar utanför de stora städerna. En landsbygdens konsthall, vars berättelse är sammanbunden med Virserum som samhälle och ortens historia. Utställningarna visas på två våningar i vår byggnad Pappershuset, som är en upplevelse i sig.Publiceringsdatum2026-03-12Dina arbetsuppgifter
Arbetet gäller sommarsäsong (maj-augusti) med schemalagd arbetstid.
Arbetstiderna utgår från konsthallens öppettider tisdag till söndag.
Du måste vara över 18 år.
Tjänsterna är på 40 % till 80%. Du jobbar 5,5 eller 6,5 timmar per pass, ca. 4 dagar i veckan och ca 15 - 30 timmar per vecka. Arbetet innefattar både av helgtjänstgöring och även arbete vardagar och kväll kan förekomma. Som receptionist är du den första våra besökare möter. Du svarar för service i receptionen och konsthallens butik samt informerar besökare om utställningar och program. I tjänsten ingår också att svara i telefonväxel, stå i cafét,baka, laga viss mat, hantera kassan, hålla god ordning i de publika delarna, vi är också turistbyrå vara behjälplig vid arrangemang o sköta lokalen.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har erfarenhet från servicebranschen, att du har intresse av konst och hantverk. Som person är du utåtriktad och har god social kompetens. Du är ordningsam och ansvarstagande, då arbetet innebär många olika situationer så behöver du vara både stresstålig och flexibel. Goda språkkunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift. Andra språk är meriterande, framför allt tyska. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Bor du inte i Virserum så behöver du ha körkort o bil.
Vi intervjuar löpande under våren.Så ansöker du
I din ansökan vill vi att du berättar om dig själv samt bifogar CV.
Anställningsdatum
Efter överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11
mejl
E-post: info@virserumskonsthall.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Publikvärd". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Virserums Konsthall
, http://www.virserumskonsthall.com
Kyrkogatan 36 (visa karta
)
577 72 VIRSERUM Jobbnummer
9793587