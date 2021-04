Säsongspersonal till vår bistro - First Camp Sverige AB - Restaurangbiträdesjobb i Mariestad

First Camp Sverige AB / Restaurangbiträdesjobb / Mariestad2021-04-06First Camp är Skandinaviens största campingkoncern med totalt 45 destinationer i Sverige och Danmark. Kedjan är inne i en spännande tillväxtfas och har genom organisk tillväxt och ett stort antal förvärv gått från drygt 100 MSEK i omsättning 2016 till knappt 400 MSEK 2019. Detta är en unik möjlighet att driva utvecklingen i en bransch med enormt mycket potential. Vi är ett stort team med ca 750 medarbetare som brinner för våra gästers upplevelser.Vid Vänerns strand ligger mysiga First Camp Ekudden-Mariestad. Hit kommer gäster från hela världen för att njuta av semestern. Här erbjuder vi en arbetsplats med härlig gemenskap bland kollegorna i butiken, receptionen och städet. Tillsammans sprider vi campinglycka till våra gäster.2021-04-06Vi vill bli världens ledande campingkedja genom att fokusera på innovation, hållbarhet och datadrivna gästinsikter.Därför vill vi att alla våra anställda ska drivas av att skapa mervärde, inte bara för våra gäster men även för varandra. En yrkesgrupp som vi värderar väldigt högt när det kommer till att skapa mervärde och kundnöjdhet är vår bistropersonal, som därmed är en oerhört viktig del i vår säsongsbemanning.Som Bistropersonal har du din främsta arbetsplats i vår restaurang på destinationen. I arbetet ingår tillagning av maträtter enligt vårt koncept, servering och försäljning av dryck samt hantering av disk och städ. Som anställd på First Camp så är du dock redo att hoppa in där det behövs och kan komma att hantera andra arbetsuppgifter som är förekommande på destinationen vid behov.Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta inom restaurang eller snabbmatsrestauranger tidigare och har goda referenser med dig. Om du har genomfört en utbildning inom hotell- och restaurang ser vi det som meriterande, men det är inget krav. Vi lägger stor vikt vid personlighet och ser fram emot att få in nya kollegor med ett genuint intresse för våra gäster. Vi vill att du ska kunna hålla dig positiv i stressiga situationer, ha förmågan att anpassa dig när saker ändras snabbt och vi tror att det är viktigt att du känner trygg i dig själv för att kunna ta emot eventuell kritik. Vi arbetar efter tydliga rutiner och koncept, vilket är något du tycker om att kunna förhålla dig till i ditt arbete.Att ha arbete som väntar på att hanteras stressar inte dig, utan du trivs med att hela tiden ha mycket att göra och har fokus på att skapa hög gästnöjdhet. Vi ser att du tycker om att bjuda på dig själv och ser teamet framför jaget. Vidare behöver du kunna kommunicera utan svårigheter på svenska och engelska för att kunna ta emot arbetsinstruktioner och bemöta våra internationella gäster.Moments of happiness for the many people är vad vi jobbar för varje dag. Glädje är vad vi vill att våra gäster och våra medarbetare ska känna när de befinner sig på vår destination. För att det ska bli verklighet måste alla som arbetar på First Camp vara prestigelösa och positiva. Gästens upplevelse kommer alltid först för de har valt att tillbringa sina värdefulla semesterdagar hos just oss.För att vara aktuell för en anställning i vår bistro måste ha fyllt 20 år eftersom vi hanterar försäljning av alkohol.Vad erbjuder vi dig?På First Camp rekryterar vi förmågor och utvecklar dem. Hos oss ska du få möjlighet att växa och lära dig nytt samtidigt som du har riktigt roligt. Våra gemensamma värderingar styr vår vardag och hur vi är mot varandra:We Care: Vi bryr oss om varandra, våra gäster och naturenWe Have Fun: Vi har kul på jobbet och har glimten i ögat både internt och med våra gästerWe Simplify: Vi ska alltid försöka förenkla hur vi jobbar med varann och våra gästerWe Deliver Results: Allt vi gör ska ge resultat för oss, våra ägare och våra gästerVi erbjuder dig en arbetsplats där du har nära till kollegor när du behöver stöd. Kollegor som gärna bjuder på både erfarenhet och goda skratt. Vi är ett starkt team och vill fortsätta utvecklas med fler teamorienterade kollegor som vill vara med och bygga på vår framgångssaga. Känner du dig träffad?Vi söker medarbetare för säsongsanställning under perioden maj till augusti. Tjänsterna som ska tillsättas är främst på deltid med möjlighet att arbeta fler timmar vid behov. Omfattningen av anställningarna varierar, men du kommer att garanteras minst 10 timmar/vecka. Arbetstiderna varierar och inkluderar även kvällar och helger. Lönen följer Hotell- och restaurangfackets kollektivavtal.Under v. 16 kommer det hållas två dagars utbildning som är obligatoriska att delta vid för alla som ska arbeta i vår bistro.Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan omgående. Vi arbetar kompetensbaserat i våra rekryteringar och söker aktivt efter de medarbetare som bäst matchar den kravprofil vi har satt upp för tjänsten. Som ett första steg i vår urvalsprocess kommer de personer som möter våra kvalifikationskrav att få genomföra två rekryteringstester där du matchas mot vår kravprofil. Mer information om detta får du vid genomförd ansökan.Varaktighet, arbetstid25-100%. Tillträde: Enligt överenskommelse SäsongsanställningTimlön enligt kollektivavtalSista dag att ansöka är 2021-04-30First Camp Sverige AB5673178