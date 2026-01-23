Säsongspersonal till Utemiljö och Fastighet
2026-01-23
Vill du bidra till att göra Leksand till en ännu vackrare plats, för alla som bor och vistas i kommunen? Tycker du om att vara utomhus, oavsett väder? Väljer du kroppsarbete, framför kontorsarbete, alla dagar på året? Svarar du ja på dessa frågor - läs då vidare!
Till kommunens helägda fastighetsbolag Leksandsbostäder söker vi nu årets säsongsanställda kollegor till våra team Utemiljö och Fastighet.Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Utemiljö
Är du intresserad av att arbeta utomhus oavsett väder, med arbetsuppgifter som tex. gräsklippning, rensa rabatter, klippa häckar och vattna, då är du rätt person för att söka säsongsjobb i team Utemiljö. I arbetet ingår helgtjänstgöring med renhållning av offentliga platser och grönytor.
Fastighet
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta utomhus med målningsarbeten ex. måla räcken, staket och förråd. Du jobbar i en liten grupp där ni tar eget ansvar och jobbar självständigt, om du är intresserad så söker du säsongsjobb i team Fastighet.Profil
• Du har utbildning med relevant inriktning för tjänsten, eller likvärdig kunskap förvärvad på annat sätt.
• Har du även trädgårds- eller anläggningsutbildning är det meriterande likväl som erfarenhet från liknande uppdrag.
• Erfarenhet av lastmaskinskörning med ett godkänt förarbevis ger ett extra plus i kanten då vi även använder oss utav redskapsbärare/hjullastare i vår vardag.
• B-körkort för manuell växellåda är ett krav. Skulle du dessutom ha C/CE-behörighet så är det meriterande.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper då vi på Leksandsbostäder jobbar med medledarskap där du och ditt agerande i vardagen är en viktig del i vår framgång. Som person är du noggrann, handlingskraftig och ser lösningar i stället för problem. Vi ser det som en självklarhet att du som söker är serviceinriktad, intresserad av arbetsområdet och älskar att vistas utomhus året om. Du är självgående och kan arbeta under eget ansvar. du genomför dina arbetsuppgifter strukturerat och kan lösa problem efterhand de uppstår. Du är flexibel, vilket är viktigt i en liten grupp där vi lägger stor vikt vid medledarskap. Du har förmåga att skapa och bibehålla goda relationer till såväl kollegor, samarbetspartners och våra kunder.
Leksandsbostäders sommarorganisation söker arbetsledare
Vill du testa dig själv i en ledarroll? Kanske har du tidigare erfarenheter av att leda andra eller så är det något du är nyfiken på. Som arbetsledare i vår sommarorganisation är du motorn i dagsplaneringen och se till att vi gör det som är planerat och att maskiner och redskap rullar på. Du ser och peppar dina kollegor samtidigt som ni arbetar sida vid sida ute i våra vackra utemiljöer. Det vi erbjuder är ett tillfälle för dig att träna på ledarskap i en trygg miljö där allas insats räknas.
Om arbetsplatsen
Leksandsbostäder är kommunens största bostadsföretag. Förutom det egna fastighetsbeståndet förvaltar bolaget även kommunens fastigheter såsom skolor och förskolor samt kommunens gator, vägar, parker och offentliga platser. Bolaget omsätter ca 115 Mkr och har cirka 50 helårsanställda. Leksandsbostäder är rätt plats för dig som vill bidra, utvecklas och trivas.
Team Utemiljö ansvarar för drift och underhåll av kommunens gator, vägar, gång- och cykelbanor samt parkeringsplatser. Uppdraget innefattar totalt ca 3 mil gång- och cykelvägar, ca 40 mil gator och vägar där ca 33 mil är enskilda vägar, belägna i Leksands alla byar. Vi sköter gräsklippning och rensning av rabatter i hela kommunen och sätter stolthet i att smycka vår vackra bygd med årstidsblomster. All verksamhet utgår från Limhagen i centrala Leksand, där personalutrymmen, verkstad, snickeri, upplagsplats, och alla fordon finns. Teamet består av 16 medarbetare som leds av vår Utemiljöchef.
Fastighet hanterar strax över 1000 lägenheter och 40 lokaler, företrädesvis kontorslokaler samt servicehus. Förutom det egna fastighetsbeståndet sköter fastighetsavdelningen också förvaltningsuppdraget gällande bland annat skolor, förskolor, kulturhus och kommunalhus. Teamet består av 18 medarbetare som leds av vår chef Fastighetservice.
Din ansökan
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande vill vi att du skickar in din ansökan digitalt via länken. Ansökningshandlingarna består av CV och personligt brev. Ett fåtal urvalsfrågor behöver också besvaras innan ansökan kan skickas in.
Legitimation för att verifiera din identitet behöver uppvisas vid en eventuell intervju. Det är standard i alla våra rekryteringsprocesser.
Observera att vissa tjänster inom Leksands kommun omfattas av bakgrundskontroll.
Vilken typ av kontroll som genomförs beror på tjänstens innehåll och ansvar. Om den aktuella tjänsten omfattas av detta kommer du att få information om det i samband med rekryteringsprocessen.
Sista ansökningsdatum
Sista ansökningdag är 2026-03-06.
Tillsättning sker efter överenskommelse.
Vi går igenom inkomna ansökningar löpande, så vänta inte med att söka våra lediga tjänster.
Läs mer om oss som arbetsgivare på www.leksand.se
och följ oss på sociala medier.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
