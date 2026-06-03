Säsongspersonal Swedish Agro
Swedish Dla Agro AB / Processoperatörsjobb / Karlstad Visa alla processoperatörsjobb i Karlstad
2026-06-03
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Är du intresserad av produktion och lantbruksbranschen? Är du dessutom intresserad av att arbeta under årets skördesäsong? Sök då tjänsten som säsongspersonal för spannmålshantering hos oss!
DINA PRIMÄRA ANSVARSOMRÅDE
Vi söker nu fyra personer som säsongspersonal till Spannmålshanteringen på Swedish Agro i Skattkärr, Värmland där vi tar emot och torkar spannmål. Anställningen avser en tidsbestämd period under skördeperioden med skiftgång och trolig start i mitten av juli och ca 4–6 veckor framåt.
DIN PROFIL
Arbetsvillig och produktionsintresserad säsongspersonal
Vi söker dig som är ambitiös och arbetsvillig med ett stort intresse för produktion. Meriterande om du har erfarenhet inom produktion, lantbruk eller industri. Det är också meriterande om du har en vana av att hantera olika typer av fordon eller redskap så som lyft eller travers som är vanligt förekommande inom produktion.
För att vara aktuell för tjänsten ser vi också att du uppfyller följande:
Gymnasieutbildning eller viss arbetslivserfarenhet är ett krav
Fyllt 18 år är ett krav
Svenska språket i tal och skrift är ett krav
Meriterande med förarbevis lastmaskin och travers
VI ERBJUDER
Starkare tillsammans
På Swedish Agro bygger vår grund på samarbete och vi har en grundläggande tro att vi är starkare tillsammans. Vi erbjuder därmed en arbetsplats där vi utvecklas tillsammans – över avdelningar, kompetenser och landsgränser. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och vi anstränger oss för att skapa de bästa ramarna för välmående, utveckling och inflytande. Med starkt tilltro till varandra skapar vi förutsättningar för flexibelt arbete, förmåner, utveckling och förtroendearbetstid.
ÄR DU INTRESSERAD?
Så ansöker du
Om du tycker att tjänsten låter spännande, skicka gärna din ansökan och CV idag eller så snart som möjligt genom att klicka på "ANSÖK". Vi räknar med att hålla intervjuer löpande och vi avbryter sökandet när rätt kandidat har hittats.
Ytterligare information om tjänsterna ges av Christian Bundy Produktionschef, tfn 073-0321054
Vi tror att mångfald stärker lösningen av uppgifter. Vi uppmanar därför alla intresserade – oavsett bakgrund – att söka tjänsten. Vi hoppas att höra från dig!
VAD BLIR DU EN DEL AV?
Swedish Agro
På Swedish Agro, skapar vi värde för våra lantbukare genom att samarbete med de ledande varumärkena i branschen och erbjuda produkter av högsta kvalité från CLAAS, HORSCH, METSJÖ, RAUCH, SPEARHEAD, SCANSTONE och AVR.
EN INTERNATIONELL KONCERN
Vi vill skapa värde! För lantbruket. För lantbrukaren. Och för våra medarbetare.
Swedish Agro är en del av Danish Agro-gruppen, där vi är mer än 5 000 kollegor fördelade på 100+ företag i 15 länder. Från fältet till skärmen är medarbetarna kärnan i vår förmåga att skapa värde och utveckla framtidens lantbruk. De säkerställer att vi kan spela en avgörande roll i branschens digitala och gröna omställning – och att vi varje dag hjälper bonden att odla mat i världsklass. Och vi behöver dig också!
Är du mer nyfiken på Danish Agor- koncernen? Se vår koncernfilm här! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedish DLA Agro AB
(org.nr 556858-3081)
656 72 SKATTKÄRR Arbetsplats
Swedish Agro Jobbnummer
9946545