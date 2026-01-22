Säsongspersonal sökes till Restaurang Torget Båstad Camping
Båstad Camping AB / Restaurangbiträdesjobb / Båstad Visa alla restaurangbiträdesjobb i Båstad
2026-01-22
Restaurang Torget på Båstad Camping söker nu säsongspersonal till sommarsäsongen 2026. Vi söker följande roller:
• Serveringspersonal
• Bartender
• Kökspersonal
Anställningsperiod: 1 april - 21 september
Arbetsuppgifter (beroende på roll):
* Servering av mat och dryck
* Arbete i bar
* Tillredning och förberedelse av mat i kök
* Kassaarbete
* Disk och övriga förekommande restauranguppgifter
* Ge våra gäster ett professionellt och trevligt bemötande
Vi söker dig som:
* Är serviceinriktad, ansvarstagande och trivs med att arbeta i team
* Klarar av ett högt tempo, särskilt under högsäsong
* Kan arbeta kvällar och helger
* Talar svenska och/eller engelska
* Ytterligare språkkunskaper är meriterande då vi har många internationella gäster
* Kassavana är meriterande
* Erfarenhet från restaurangbranschen är meriterande men inget krav
Vi erbjuder:
* Ett varierande och roligt säsongsarbete i härlig sommarmiljö
* Trevliga kollegor och gott samarbete
* Lön enligt Visitas kollektivavtal
Vänligen ange i din ansökan vilken roll du söker (serveringspersonal, bartender eller kökspersonal).
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Maila in CV och Personligtbrev
E-post: info@bastadcamping.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vilken roll du söker". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Båstad Camping AB
(org.nr 556911-5388), http://www.bastadcamping.se
Norra Vägen 128 (visa karta
)
269 43 BÅSTAD Kontakt
Restaurangansvarig
Josefine Ehk torget@bastadcamping.se Jobbnummer
9698942