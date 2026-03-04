Säsongspersonal godsterminalen Stavsnäs Vinterhamn
2026-03-04
Vi söker två strukturerade och ansvarstagande godsmottagare för att hantera inkommande och utgående gods på vår godsterminal i Stavsnäs Vinterhamn.
Period maj tom. augusti. Rollen passar dig som trivs i en kombination av truckkörning, administrativt arbete och stundtals högt tempo i flödet av varor. God kondition är rekommenderat då det emellanåt är fysiskt ansträngande.
Du blir en viktig del av logistikkedjan och säkerställer att gods registreras, kontrolleras och kommuniceras korrekt.
Arbetstider schemalagt vardagar mellan kl06-16Publiceringsdatum2026-03-04Kvalifikationer
Truckkort
Truckvana minst 1-2år
Datorvana
Svenska i tal och skrift
Meriterande:
ADR Hamn
Bakgavellyft
Erfarenhet av godsmottagning eller liknande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
E-post: martin.annell@varmdo.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värmdö Hamnar AB
(org.nr 556649-8068)
Stavsnäsvägen 222 (visa karta
)
139 70 STAVSNÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9776124