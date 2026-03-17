Säsongsmedarbetare K-Bygg Strömsund
2026-03-17
Högsäsongen närmar sig - och då menar vi inte vackert väder eller mogna jordgubbar - utan att många vill bygga altan, lägga golv och måla om hallen. Därför behöver vi förstärkning!
Nu söker vi medarbetare som vill vara med på vår resa mot att bli nr. 1 inom bygghandel. Vi drivs av försäljning och arbetar för att vara både proffsens och den kvalitetsmedvetna hemmasnickaren naturliga förstahandsval.Publiceringsdatum2026-03-17Arbetsuppgifter
Som medarbetare under sommarsäsongen kan dina främsta arbetsuppgifter vara både försäljning, varuexponering och kassaarbete alternativt att arbeta på vårt lager - alltid med en hög servicenivå och positiv inställning.
Vi söker säsongsmedarbetare både till Bygglager och till Butik som vill vara med på vår resa mot branschens mest nöjda kunder. På K-Bygg är det full fart och högt i tak. Vi drivs av försäljning och vill alltid ge bästa kvalitet på både service och produkter i våra kundmöten.
Anställningarna sträcker sig från Maj-Augusti på bygglager och Juni-Augusti i Butik. Sysselsättningsgraden är på 100%.Profil
Du har fyllt 18 år och har gymnasieutbildning samt datorvana. Du har goda kunskaper i svenska och behärskar även engelska. Vi önskar att du har arbetserfarenhet från liknande bransch där du arbetat med försäljning eller kassa. Kunskap inom bygghandeln och byggmaterial är såklart mycket meriterande. Som person är du nyfiken, lyhörd, noggrann, kommunikativ och trivs att samarbeta med andra. Du är kundorienterad och har servicekänsla ut i fingerspetsarna. Körkort och truckkort ser vi som meriterande.Så ansöker du
Passar rollen dig? Skicka in din ansökan redan idag! Bifoga gärna ett CV och några rader om dig själv.
Vi intervjuar löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
K-Bygg värdesätter kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Välkommen med din ansökan!
Vi på K-Bygg är Sveriges nya bygghandel och vi söker ständigt nya hungriga talanger som brinner för branschen.
Vi vill skapa team med personer som tillsammans gillar att skapa affärer, jobba med service och tror på att bygga långa relationer med kunder. Kanske är det dig vi pratar om? Gillar du att leverera, göra det lilla extra och överträffa förväntningar? Det gör vi också. Att skapa förutsättningar för våra kunder att möjliggöra sina byggprojekt är vårt fokus på K-Bygg.
Dagligen strömmar mängder av kunder genom våra butiker, där vi tillhandahåller produkter, tjänster och är ett bollplank för diverse bygg- och måleriprojekt för både proffs och hemmafixaren. Vi tror på att vara den nära och lokala bygghandeln, oavsett om våra kunder besöker någon av våra butiker eller handlar via vår e-handel. Besök vår hemsida: https://k-bygg.se/ Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kesko AB
(org.nr 556511-2991), https://k-bygg.se/
För detta jobb krävs körkort.
