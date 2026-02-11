Säsongsmedarbetare Drive-In, heltid
Hornbach Byggmarknad AB / Lagerjobb / Borås Visa alla lagerjobb i Borås
2026-02-11
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hornbach Byggmarknad AB i Borås
, Göteborg
, Trollhättan
, Stenungsund
, Helsingborg
eller i hela Sverige
"Det finns alltid något att göra!"
Det vet vår kompetenta personal på HORNBACH som gärna delar med sig av sin kunnighet gällande projekt, både till hemmabyggare och proffs. Skjortan de bär är mer än bara ett arbetsplagg. Skjortan förtjänas genom kompentens, hjälpsamhet och skicklighet. Hos oss får du nu chansen att kavla upp ärmarna på din alldeles egna Hornbach-skjorta och få möjlighet att bygga, utveckla och förädla såväl relationer som projekt . Vi hoppas att vi med detta sått ett litet frö och att DU gör slag i saken och ansöker redan idag om att bli en del av HORNBACH - ett av Europas största företag inom bygg- och trädgårdsmarknad.
Om rollen
Som medarbetare hos oss representerar du Hornbach och är ett föredöme vad gäller engagemang, driv och kundservice. Hornbachs drive-in är ett logistikcenter där kunder hämtar upp det mesta inom tyngre bygg- och trämaterial.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter
* Hantera den dagliga driften i form av lossning av inkommande gods
* Kontroll och påfyllning av varor
* Rådgivning och försäljning av bygg och trä gentemot kund
* Administrerar och plockar kundordrar
* Vid behov vara behjälplig på andra avdelningarPubliceringsdatum2026-02-11Profil
* Gymnasieutbildning eller motsvarande samt erfarenhet av detaljhandeln.
* Erfarenhet av försäljning av byggvaror
* Stresstålig, noggrann och duktig på att samarbete.
* Vi värdesätter ett gott ordningssinne och förväntar oss att du har ett naturligt utåtriktat arbetssätt
* Brinner för att erbjuda våra kunder bästa möjliga service
* Genom professionell rådgivning av vårt breda produktsortiment förverkliga kundens projekt
* B-körkort är ett krav
* Truckkort (A1-A4 & B1-B4) samt vana av att köra truck är ett krav
För denna tjänst tillämpar vi bakgrundskontroll
Vi erbjuder
* Strukturerad inarbetningsplan
* Interna möjligheter till kvalificering och utvecklingsmöjligheterAnställningstyp/arbetstider
: Säsongsmedarbetare. Heltid 38,25 h. Schemalagda arbetstider dag, kväll och varannan helg.
Lön: Lön enligt kollektivavtal.
Tillträde: 11/5 - 2026-23/8 - 2026 Ersättning
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "152999-43965155". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hornbach Byggmarknad AB
(org.nr 556613-4853) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hornbach Byggmarknad AB Kontakt
Matilda Wiklund Malm +46317799223 Jobbnummer
9737034