Säsongsmedarbetare Bygg Helgextra
Hornbach Byggmarknad AB / Butikssäljarjobb / Kristianstad Visa alla butikssäljarjobb i Kristianstad
2026-06-11
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Företagsbeskrivning:
HORNBACH Byggmarknad AB
Arbetsbeskrivning:Har du har en utpräglad känsla för service och brinner för försäljning? HORNBACH framgång bygger på medarbetarnas genuina engagemang och där vi alltid följer vår strategi som innebär att vi ställer höga kvalitetskrav på våra varuhus och vårt sortiment. Stämmer detta in på dig? Då kan du vara den vi söker!
Om rollen
Som medarbetare hos oss representerar du Hornbach och är ett föredöme vad gäller engagemang, driv och kundservice. Nu söker vi en butikssäljare till vår byggavdelning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer främst att bestå av försäljning och rådgivning till kunderna. Tack vare din produktkännedom och säljkunskap ser du till att kunden kan slutföra sitt projekt.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter
Aktiv försäljning av produktsortimentet inom Byggavdelningen
Möjligheter till att inspireras, lära dig av kollegor och utbyta gedigen kunskap och erfarenhet inom varuområdet.
Ansvarar för inkommande varor och exponering men även för upp- och ombyggnationer på avdelningen
Analysera avdelningens varupresentation.
Vid behov vara behjälplig på andra avdelningar Publiceringsdatum2026-06-11Profil
Gymnasieutbildning eller motsvarande samt erfarenhet av detaljhandeln.
Relevant yrkeserfarenhet/utbildning inom Bygg
Brinner för att erbjuda våra kunder bästa möjliga service
Genom professionell rådgivning av vårt breda produktsortiment förverkliga kundens projekt
Som person är du stresstålig, flexibel och lösningsorienterad
God fysik då vissa avdelningar kräver tyngre lyft
Krav på truckkort (A1-A4 & B1-B4) samt B-körkort
Vi erbjuder
Strukturerad inarbetningsplan
Interna möjligheter till kvalificering och utvecklingsmöjligheter. Anställningstyp/arbetstider
: Visstid, säsong. Deltid 6 timmar/veckan. Arbetstiderna är 12 h/varannan helg.
Lön: Lön enligt kollektivavtal.
Tillträde: 19/6 - 4/10 - 2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "154118-44238143". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hornbach Byggmarknad AB
(org.nr 556613-4853)
291 28 KRISTIANSTAD (1776) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hornbach Byggmarknad AB Kontakt
Fru
Matilda Wiklund Malm 00000000 Jobbnummer
9958660