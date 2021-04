Säsongsmedarbetare 2021 - logistik blommor - Bauhaus & co Kb - Säljarjobb i Sundsvall

Prenumerera på nya jobb hos Bauhaus & co Kb

Bauhaus & co Kb / Säljarjobb / Sundsvall2021-04-13Säsongsmedarbetare 2021 - logistik blommorVi söker en medarbetare som har ett engagemang och brinner för att jobba med blommor.2021-04-13Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bestå av attBevattna och sköta växterPrismärka och organisera växterVara behjälplig i beställning av växterI rollen som Logistikmedarbetare ansvarar du för varans väg från lastbil till hylla. Det innebär framför allt att fylla på och prismärka varor på försäljningsavdelningarna så att varuhuset alltid är redo att ta emot kunder. Vår målsättning är att ha branschens finaste byggvaruhus så vi söker dig som har en känsla för ordning. Vi gillar att du är självständig och självstartande och att du tycker om att ge service. Du ingår i ett team av duktiga medarbetare som alla arbetar för att göra arbetsdagen så bra som möjligt både för kunder och kollegor. Vi BAUHAUS har ett stort, varierat och spännande sortiment och den ena dagen är inte den andra lik. Hos oss trivs man! Här möts alla åldersgrupper som alla bidrar med sin unika erfarenhet vilket skapar en härlig dynamik. Vill du komma in i vår gemenskap, då kanske detta är jobbet för dig?Vi söker efter dig som kan arbeta varierade arbetstider både dag/kväll/helg och är duktig på att arbeta med flöden.B-körkort är ett krav, har du dessutom truckkort så är det ett plus. Vi gillar om du är en lösningsorienterad person som har en positiv inställning till din omgivning. Vi eftersträvar en blandad ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. Vi gillar om du är utvecklingsmotiverad och vill bidra till att vi bibehåller branschens bästa kundservice. Du behöver vara minst 18 år och behärska svenska i tal och skrift och engelska i tal. Tjänsten är på deltid. I denna rekrytering kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret.BAUHAUS erbjuder:en kreativ arbetsplats där du får många kontaktytor inom företaget och ges möjlighet till egen utveckling och en spännande karriär, såväl i Sverige som utomlands då vi idag finns i 19 länder. BAUHAUS är en inspirerande arbetsplats med högt i tak och med mycket glädje och vi sätter stort värde i att vara en bra arbetsgivare. För att uppnå det och skapa en sund och hälsosam arbetsmiljö där alla kan känna delaktighet och få möjlighet att utvecklas, arbetar vi efter några riktlinjer, vi gillar därför om du tänker som oss kring en god arbetsmiljö.Vi delar med oss av erfarenheter och informationVi kommunicerar och tilltalar varandra på ett trevligt sättVi ger konstruktiv kritik och uppmärksammar framgångVi arbetar för att skapa en roligare arbetsplats genom motivation. engagemang, utveckling och utbildningVi respekterar varandras tid och arbete, tar ansvar för beslut, är tillgängliga och håller vad vi lovarVi talar med varandra, inte om varandraVi accepterar ingen form av diskriminering eller sexuella trakasserier.BAUHAUS strävar efter att låta medarbetarna växa med företaget och rekryterar ofta internt. Vi tycker det är viktigt att erbjuda våra medarbetare egen utveckling och har därför egna Talent-program där man ges möjlighet att utbilda sig, ingå i mentorsprogram med en egen mentor, detta för att skapa de bästa förutsättningarna för en intern karriär där man får växa in i sin nya yrkesroll, i Sverige eller utVaraktighet, arbetstid3-6 månader maj-augEnligt avtalSista dag att ansöka är 2021-04-30Bauhaus & Co KB5687721