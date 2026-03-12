Säsongsmedarbetare - säljare
Bauhaus & co Kb / Butikssäljarjobb / Kalmar Visa alla butikssäljarjobb i Kalmar
2026-03-12
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bauhaus & co Kb i Kalmar
, Växjö
, Linköping
, Haninge
, Norrköping
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-12Dina arbetsuppgifter
Som säljare på BAUHAUS har du en viktig och operativ roll med mycket kundkontakt. Du är BAUHAUS ansikte utåt gentemot våra kunder och en viktig nyckelspelare för oss. Det är därför av betydelse att du är serviceminded, professionell och har lätt för att ge service till kunder.
Du ingår i ett team av duktiga medarbetare som alla arbetar för att göra arbetsdagen så bra som möjligt både för kunder och kollegor. BAUHAUS har ett stort, varierat och spännande sortiment och den ena dagen är inte den andra lik. Hos oss trivs man! Här möts alla åldersgrupper som alla bidrar med sin unika erfarenhet vilket skapar en härlig dynamik.
Vem söker vi?
För att lyckas i rollen som säljare behöver du vara service- och kundfokuserad. Du är lösningsorienterad, flexibel och kan arbeta självständigt.
Vi eftersträvar en blandad ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald och stor vikt kommer att läggas till dina personliga egenskaper. Det är ett extra plus om du är praktiskt lagd och har branscherfarenhet och/eller har varit hantverkare, men det är inte ett krav. Du behöver vara minst 18 år och behärska svenska i tal och skrift och engelska i tal. Körkort B är ett krav.
BAUHAUS säsong börjar redan innan sommaren och tillträde sker därför i mars enligt överenskommelse fram till augusti. Vi söker efter dig som kan arbeta varierade arbetstider både dagtid, kvällstid och helger. Tjänsten är på deltid.
I denna rekrytering kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret.
BAUHAUS erbjuder:
en kreativ arbetsplats där du får många kontaktytor inom företaget och ges möjlighet till egen utveckling och en spännande karriär, såväl i Sverige som utomlands då vi idag finns i 19 länder. BAUHAUS är en inspirerande arbetsplats med högt i tak och med mycket glädje och vi sätter stort värde i att vara en bra arbetsgivare. För att uppnå det och skapa en sund och hälsosam arbetsmiljö där alla kan känna delaktighet och få möjlighet att utvecklas, arbetar vi efter några riktlinjer, vi gillar därför om du tänker som oss kring en god arbetsmiljö.
Vi bidrar till en bra företagskultur och rolig arbetsplats
Vi uppmärksammar framgång och innovativa idéer
Vi arbetar för en trygg och säker arbetsmiljö
Vi har nolltolerans mot trakasserier och diskriminering
Vi accepterar ingen form av korruption
Vi arbetar för en hållbar utveckling
Vi följer policyer, riktlinjer och lagkrav
BAUHAUS strävar efter att låta medarbetarna växa med företaget och rekryterar ofta internt. Vi tycker det är viktigt att erbjuda våra medarbetare utveckling och därför har vi egna utbildningsprogram inom t ex försäljning och ledarskap, vi har också ett Talent-program där man ges möjlighet till personligutveckling och att ingå i mentorsprogram med en egen mentor, allt för att stärka den egna karriären. BAUHAUS är en av Europas största varuhuskedjor för verkstad, hem & trädgård med nästan 300 varuhus i 19 länder varav 24 varuhus och en webshop i Sverige. Vi är drygt 20.000 medarbetare i världen och ca 3000 i Sverige. Vi finns från Umeå i norr till Malmö i söder. Ersättning
Enligt Detaljhandelsavtalet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bauhaus & Co KB
, http://www.bauhaus.se Arbetsplats
Bauhaus & Co Kb Jobbnummer
9794191