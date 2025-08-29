Säsongsjobb på våra däckcenter
Rolf Ericson Bil I Dalarna AB / Montörsjobb / Borlänge Visa alla montörsjobb i Borlänge
2025-08-29
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rolf Ericson Bil I Dalarna AB i Borlänge
, Falun
, Ludvika
eller i hela Sverige
Vi söker säsongsarbetare till våra däckcenter
På Rolf Ericson Bil söker vi nu serviceinriktade och arbetsamma kollegor till höstens däcksäsong. Här får du chansen att bli en viktig del av vårt team och bidra till att våra kunder kan köra tryggt och säkert.
Om rollen
Arbete på däckserviceverkstad för personbilar i Falun, Borlänge eller Ludvika
Du jobbar i par och skiftar hjul på kundernas bilar
Del av ett engagerat gäng som gillar att samarbeta och ge det lilla extra
Tjänsten är tidsbegränsad med start i oktober, ca 5 veckor (med reservation för väder och vind)
Vi söker dig som
Är serviceinriktad och trivs med kundkontakt
Har lätt för att samarbeta och bidrar till en positiv stämning
Klarar av fysiskt arbete och trivs med högt tempo
Ansök redan idag - vi rekryterar löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
E-post: kristoffer.henriksson@rebil.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Däckcenter Borlänge". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rolf Ericson Bil i Dalarna AB
(org.nr 556597-9209), https://rebil.se/sasongsarbetare-pa-dackcenter/
Smedjebacksvägen 3 (visa karta
)
784 63 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Rolf Ericson Bil Däckcenter Borlänge Kontakt
Teamledare
Kristoffer Henriksson kristoffer.henriksson@rebil.se 0243300114 Jobbnummer
9482706