Säsongsjobb på Hotel Tylösand
AB Tylösands Havsbad / Servitörsjobb / Halmstad Visa alla servitörsjobb i Halmstad
2026-01-26
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Tylösands Havsbad i Halmstad
JOBBET VÄNTAR I TYLÖSAND
Under sommaren går Hotel Tylösand in i högtryck.
Cirka 500 medarbetare jobbar tillsammans för att skapa oförglömliga upplevelser för gäster från hela världen.
Nu är sommarrekryteringen öppen och alla säsongstjänster går att söka.
RESTAURANG & BAR
På Hotel Tylösand erbjuder vi allt från fun dining till tapas, sushi, after beach och ett pulserande nattklubbsliv. Under sommarsäsongen öppnar vi upp våra fyra nytänkande restauranger i toppdivisionen: från klassiska svenska rätter till grillat, pizza, tapas, sushi och skaldjur. Vi har after beach, nattklubbar, stora konserter och event.
BARTENDER
Vi söker bartenders med stort intresse för service, dryck och cocktails. Du har arbetat som bartender innan, gärna i cocktailbar eller nattklubb, och har en relevant bartenderutbildning. Du är positiv, effektiv och gillar att arbeta i ett skönt team med högt tempo.
Du kommer att arbeta i någon av Hotel Tylösands barer med allt från klassiska cocktails till nattklubb eller after beach. Du är minst 20 år och tillträde sker löpande under våren. Tjänsterna är säsongsbaserade men stor chans till förlängning finns. Arbetstiderna innefattar dagar, kvällar och helger. Intervjuer kommer att ske löpande - vänta inte med att skicka in din ansökan.
SERVERINGSPERSONAL
Vi är ett grymt team som behöver förstärkning. Du brinner för service, mat och dryck, vill ge våra gäster det lilla extra och känner för att utvecklas - för det kommer du att göra hos oss. Vi har fyra restauranger med olika inriktningar: från sushi till tapas, pizza och à la carte.
Genom vårt unika arbetssätt kan vi erbjuda tjänster både för dig som har minst två års yrkesvana till dig som har lite mindre och vill lära dig mer. Vi berättar mer när du har skickat in en ansökan.
Hos oss jobbar man stundtals i högt tempo i ett bra team och en miljö med fantastisk utsikt över hav och strand, där artister i världsklass och topp-DJ:s håller tempot uppe.
Du är minst 18 år och behärskar både svenska och engelska. Tillträde sker löpande - vänta inte med att skicka in din ansökan.
LOGEVÄRDINNA/-VÄRD
Vi söker dig som gillar att arbeta självständigt, strukturerat & älskar service.
Vi ser gärna att du har arbetat inom liknande arbetsuppgifter tidigare med god erfarenhet av buffèserveringar.
Du har god inblick i allergener, och trivs med att presentera mat inför en mindre grupp.
Tjänsten innefattar kontakt med artister och eventbolag, säkerställa förbeställning av mat och dryck, samt hålla rent och fint i respektive loge.
FRUKOSTVÄRDINNA/-VÄRD
Vi söker dig morgonpigga stjärna som vill ge våra gäster den bästa starten på dagen. Vi ser gärna att du tidigare arbetat med liknande uppgifter och att du är stresstålig, positiv, engagerad och lojal. Vi ser helst att du är 18 år om du inte kan övertyga oss om annat.
Tillträde sker löpande under våren. Tjänsterna är säsongsanställningar och kan variera i sysselsättningsgrad. Arbetstiden innefattar både vardagar och helger och det kan finnas möjlighet till eventuell förlängning. Intervjuer kommer att ske löpande.
RUNNER
Som Runner vill du alltid lära dig mer. Du har ett gediget servicetänk, det är just du som bidrar med de hjälpande händerna - och fötterna - till restauranger, barer, nattklubb och after beach.
Här söker vi dig som gillar service, att servera, plocka disk, fylla på i barer och jobba i en skön miljö i ett högt tempo. Om du inte har en massa erfarenhet kan du söka ändå och utvecklas. Vi har många spännande tjänster att erbjuda eftersom vi har högt tryck i ett flertal restauranger, nattklubb, after beach och konserter med välkända toppartister m.m. Vi berättar mer vid en eventuell intervju.
Du är minst 18 år och tillträde sker löpande under våren. Tjänsterna är säsongsbaserade och kan variera i sysselsättningsgrad. Arbetstiderna innefattar dagar, kvällar och helger med möjlighet till eventuell förlängning. Intervjuer kommer att ske löpande
DISKARE
Vi söker diskare med relevant arbetslivserfarenhet. Du har ett öga för detaljer, hög arbetsmoral och villig att vara behjälplig över avdelningarna. Du är van att ta eget ansvar, är punktlig och flexibel.
För oss är det viktigt att alla medarbetare bidrar till en positiv arbetsmiljö och en god servicekänsla, även bakom kulisserna. Därför värderar vi god samarbetsförmåga och en positiv inställning. För att trivas i disken behöver du gilla att stundvis arbeta i ett högt tempo och vara stresstålig. Du är minst 18 år och tjänsterna är säsongsbaserade och kan variera i sysselsättningsgrad.
Vi har en 7-dagarsverksamhet, vilket innebär att arbetspassen varierar mellan morgon, dag, kväll och helg. Intervjuer kommer att ske löpande.
Välkommen med din ansökan via vår jobbportal.
Vill du få en ännu bättre känsla för hur det är att jobba hos oss?
Då är vår jobbaudition den 7 mars ett perfekt tillfälle.
I samband med dessa rekryteringar undanber vi oss att bli kontaktade av bemannings- eller rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AB Tylösands Havsbad
(org.nr 556018-5075), https://www.tylosand.se/
Tylöhusvägen 28 (visa karta
)
302 73 HALMSTAD Arbetsplats
Hotel Tylösand Jobbnummer
9705932