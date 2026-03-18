Säsongsarbete på återvinningscentral - heltid!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Trädgårdsanläggarjobb / Sundsvall Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Sundsvall
2026-03-18
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Sundsvall
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Kramfors
eller i hela Sverige
Vi söker en serviceinriktad kundmottagare till MittSverige Vatten & Avfalls återvinningscentral i Johannedal.
Vill du bli en vardagshjälte? På MittSverige Vatten & Avfall arbetar vi för ett hållbart samhälle. Vår ständiga närvaro hos natur och människor gör att vi har ett stort ansvar och en viktig roll för ett fungerande kretslopp. I våra tre ägarkommuner Sundsvall, Timrå och Nordanstig bor över 120 000 invånare. Det är för dem, men kanske ännu mer tillsammans med dem, vi arbetar för att driva, utveckla, och bidra med kunskap inom vatten- och avfallsfrågor. Alltid med hållbarhet och miljö i fokus. Våra värdeord - Mod, Öppenhet och Helhetssyn - ska alltid genomsyra verksamheten.
Affärsområde Avfall och Återvinning ansvarar för all hantering av hushållsavfall i Sundsvalls kommun. Vi är för närvarande tre anställda som arbetar med avfallshanteringen och sju anställda som arbetar med återvinningscentralerna. Vårt uppdrag är att se till att den monopoltjänst som åligger kommunen att utföra hanteras på ett resurseffektivt sätt för största möjliga samhällsnytta. Utöver återvinningscentralerna upphandlas det mesta av det faktiska utförandet av vårt uppdrag.
Som kundmottagare på vår återvinningscentral är du tillsammans med dina kollegor med och verkställer arbetsuppgifterna på ett produktivt och effektivt sätt utifrån gällande målsättning och styrande dokument.
På ett trevligt och tillmötesgående sätt hjälper och informerar du kunder som besöker återvinningscentralen. I arbetsuppgifterna ingår även anläggningsskötsel som t.ex. sopkärlshantering, materialhantering, ta emot och sortera det miljöfarliga avfallet, rapportering för avhämtning av material, hålla rent och snyggt på hela området m.m.
Arbetet sker utomhus i alla väder. Du jobbar måndag till torsdag varje vecka, samt varannan helg, inom anläggningens öppettider. Start månadsskiftet april/maj, uppdraget sträcker sig till sista oktober.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har lägst gymnasieutbildning och erfarenhet av arbete inom service eller maskin- och anläggning. Det är ett krav att du kan och vill jobba heltid hela den aktuella perioden. Du har grundläggande datakunskaper.
Erfarenhet av arbete på återvinningscentral är meriterande. Likaså hjullastarkort och ADR-behörighet.
Det viktigaste är att du är en person som brinner för service och har en god samarbetsförmåga. Du har ett naturligt eget driv och är självgående. Som kundmottagare är du en lagspelare som delar vårt engagemang och aktivt bidrar till att nå företagets mål. Vi ser också att du är prestigelös och har ett strukturerat arbetssätt. Vi ser gärna att du har ett intresse för miljöfrågor och vill värna om miljön. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av StudentConsulting och uthyrd till vår kund. Vi jobbar med löpande urval och platserna tillsätts så snart vi hittar rätt kandidater. Så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Stuvarvägen 17 (visa karta
)
852 29 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Anna Lee sundsvall.gavle@studentconsulting.com
9806012