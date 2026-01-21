Säsongsarbete lantbruk/grönsaksodling
Nylyckan Gård AB / Skogsjobb / Båstad Visa alla skogsjobb i Båstad
2026-01-21
, Laholm
, Ängelholm
, Halmstad
, Bräcke
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nylyckan Gård AB i Båstad
Om jobbet
Söker personal för skötsel och skördearbete samt ogräshantering, av potatis, babyleaf och fänkål.
Jobbet är säsongsbaserat. 1 maj - 31 oktober.
B körkort är ett krav.
Skicka din ansökan till jobbdm@hotmail.com
senast 18 januari.
Krav är att tala flytande i minst ett av följande språk: svenska, engelska eller albanska. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
E-post: Jobbdm@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säsongsarbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nylyckan Gård AB
(org.nr 556988-3282) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9696710