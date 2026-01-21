Säsongsarbete lantbruk/grönsaksodling

Nylyckan Gård AB / Skogsjobb / Båstad
2026-01-21


Visa alla skogsjobb i Båstad, Laholm, Ängelholm, Halmstad, Bräcke eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Nylyckan Gård AB i Båstad

Om jobbet
Söker personal för skötsel och skördearbete samt ogräshantering, av potatis, babyleaf och fänkål.
Jobbet är säsongsbaserat. 1 maj - 31 oktober.
B körkort är ett krav.
Skicka din ansökan till jobbdm@hotmail.com senast 18 januari.
Krav är att tala flytande i minst ett av följande språk: svenska, engelska eller albanska.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
E-post: Jobbdm@hotmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säsongsarbetare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nylyckan Gård AB (org.nr 556988-3282)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9696710

Prenumerera på jobb från Nylyckan Gård AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Nylyckan Gård AB: