Säsongsarbete inom däcktvätt i Örebro
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Vi söker nu en däcktvättare för säsongsarbete hos en etablerad däckverkstad i Örebro under vårens däcksäsong.
I rollen arbetar du främst med rengöring och hantering av däck. Arbetet innebär att tvätta däck som kommer in till verkstaden och se till att de hanteras och placeras rätt i arbetsflödet.
Arbetet är monotont, blött och fysiskt krävande, vilket gör att vi söker dig som har rätt inställning och pannben att hålla tempot uppe under hela arbetsdagen.
Personprofil
Vi söker dig som är arbetsvillig, uthållig och inte rädd för att ta i när det behövs. Det viktigaste i denna roll är att du har rätt inställning och kan arbeta effektivt även när arbetsuppgifterna är repetitiva.
För rollen ser vi att du:
• Har god arbetsmoral och pannben
• Har god fysik och klarar fysiskt arbete
• Kan arbeta i ett högt tempo
• Är noggrann och ansvarstagande
• Kan tala, läsa och skriva svenska
Tidigare erfarenhet från verkstad eller lager är meriterande men inget krav.Publiceringsdatum2026-03-05
Start: 25 mars - början av maj
Arbetstid: 07:00-16:30 (mån-tor) 07:00-16:00 (fre)
Ort: Örebro
Om PerformIQ
Vi värderar dina egenskaper högt och ser gärna att du har en bakgrund inom idrotts- eller föreningslivet. Berätta vilken aktivitet du utövat, på vilket sätt det har format dig som person och hur det kan passa in i tjänsten.
Uppdraget ingår i vår konsultverksamhet vilket innebär att du kommer att vara anställd av PerformIQ. Skicka in din ansökan genom att trycka på "ansök". Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta konsultchef Helena Bergström via helena.bergstrom@performiq.se
Ansök redan idag då intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Välkommen med din ansökan!
