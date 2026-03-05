Säsongsarbete inom däckskifte i Örebro
2026-03-05
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Vi söker nu en däckskiftare för säsongsarbete hos en etablerad däckverkstad i Örebro under vårens intensiva däcksäsong.
I rollen arbetar du med hjulskifte på personbilar och säkerställer att däcken monteras korrekt och säkert. Arbetet sker i ett högt tempo där effektivitet och noggrannhet är avgörande. Du kommer att arbeta tillsammans med ett team där alla hjälps åt för att få ett bra flöde i verkstaden under säsongen.
Arbetet är fysiskt krävande och passar dig som gillar praktiskt arbete och att hålla ett högt tempo under arbetsdagen.
Personprofil
Vi söker dig som är arbetsvillig, noggrann och trivs i en verkstadsmiljö där tempot periodvis är högt. Du har förståelse för hur ett korrekt däckskifte går till och kan arbeta effektivt utan att tumma på kvaliteten.
För rollen ser vi att du:
• Har tidigare erfarenhet av däckskifte
• Har god fysik och är van vid praktiskt arbete
• Arbetar effektivt men noggrant
• Har en positiv inställning och hjälper till där det behövs
• Kan tala, läsa och skriva svenska
Vi ser gärna att du tycker att arbetet är roligt och motiveras av att arbeta i en miljö där det händer mycket.
Start: 25 mars - början av maj
Arbetstid: 07:00-16:30 (mån-tor) 07-16 (fre)
Ort: Örebro
Om PerformIQ
Vi värderar dina egenskaper högt och ser gärna att du har en bakgrund inom idrotts- eller föreningslivet. Berätta vilken aktivitet du utövat, på vilket sätt det har format dig som person och hur det kan passa in i tjänsten.
Uppdraget ingår i vår konsultverksamhet vilket innebär att du kommer att vara anställd av PerformIQ. Skicka in din ansökan genom att trycka på "ansök". Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta konsultchef Helena Bergström via helena.bergstrom@performiq.se
Ansök redan idag då intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Performiq AB
PerformIQ Work AB Kontakt
