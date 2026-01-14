Säsongsarbete 2026 - Trollhättan
Riksbyggen Ekonomisk Förening / Fastighetsskötarjobb / Trollhättan Visa alla fastighetsskötarjobb i Trollhättan
2026-01-14
Välkommen in till en ny framtid på Riksbyggen!
Riksbyggen är ett kooperativt företag som innebär att vi är medlemsägda och att vi arbetar efter våra fyra kärnvärden: Nytänkande, Trygghet, Samverkan och Långsiktighet.
Vi utvecklar hållbara boendemiljöer genom att både skapa nya bostäder och förvalta fastigheter. Som en av Sveriges största aktörer inom såväl bostadsutveckling som fastighetsförvaltning finns vi för bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare. Oavsett dina intressen eller mål, är du alltid välkommen hos oss. Vad ska du göra?
Nu söker vi medarbetare som vill arbeta med trädgårdsskötsel och mindre anläggningsarbeten ute på bostadsgårdarna hos våra kunder under växtsäsongen 2026.
Arbetsuppgifterna kommer huvudsakligen bestå av ogräsrensning, beskärning, gräsklippning och häckklippning. Även plantering av såväl utplanteringsväxter som perenner, träd och buskar förekommer. Kundkontakt är en viktig del i det dagliga arbetet då vi ständigt möter våra kunder ute på gårdarna.
Arbetet som säsongsanställd trädgårdsarbetare är varierat och socialt. Du möter våra kunder och bidrar till en vacker och trivsam boendemiljö. Du arbetar i grupp, ni planerar tillsammans era dagar och tar egna initiativ - ni har stor frihet under ansvar. Oavsett väder arbetar du utomhus, och du får vara fysiskt aktiv hela dagarna.
Mobilen är ett viktigt arbetsredskap där du håller koll på din mail, sköter tidrapportering och dylikt.
Vem är du?
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och engagerad. Du trivs med att planera din egen tid, är flexibel och lösningsinriktad. Eftersom ni arbetar i grupp är det mycket viktigt att du trivs med att samarbeta, är prestigelös och bidrar med god stämning i gruppen. Det är också viktigt att du har förmågan att skapa trivsel och förtroende i kontakten med de boende i bostadsrättsföreningarna.
Du är praktiskt lagd och trivs med att vara aktiv. Utbildning och tidigare arbete inom trädgårdsarbete är meriterande men inget krav, det viktigaste är att vi hittar rätt person. Då vi arbetar med maskiner och batteridrivna trädgårdsredskap är det en fördel om du har någon maskinvana sen tidigare. Ange också i ansökan om du har tex. Fallskyddsutbildning, motorsågskörkort, utbildning i heta arbeten, röjsågsutbildning, yrkesbevis i beskärning eller liknande.
Riksbyggen strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka.
B-körkort för manuell växellåda är ett krav.
Vi anställer för säsongen 2026-04-01 - 2026-09-30.
Din ansökan med CV och personligt brev skickar du till oss via www.riksbyggen.se
under Om oss/Lediga jobb senast den 2026-02-16.
Vi arbetar med löpande urval så ansök redan idag!
Har du frågor kontakta Andreas Hermansson, andreas.hermansson@riksbyggen.sePubliceringsdatum2026-01-14Övrig information
Som anställd på Riksbyggen förväntas du också vara ledamot i någon/några bostadsrättsföreningar, i de fall du har ledamotsuppdrag så utgår ett ansvarsarvode.
Till rekryteringskonsulter, annonssäljare etc. Vi har redan beslutat vilka vi samarbetar med vid rekryteringar samt var vi vill synas. Vi undanber oss därför kontakt från försäljare i dessa frågor. Ersättning
