Säsongsarbete - Handskottning i Södertälje
2025-11-16
Vi söker engagerade och fysiskt uthålliga personer som trivs med praktiskt arbete och klarar av att arbeta i olika väderförhållanden Om jobbet:
Vi söker starka och pålitliga personer som vill jobba med handskottning av snö i Södertälje.Publiceringsdatum2025-11-16Dina arbetsuppgifter
Skotta snö med skyffel runt hus, parkeringar, trottoarer och uppfarter.
Arbetsdagarna är olika - vi arbetar när snön faller. När vi jobbar börjar vi alltid klockan 04:30 Efter vintern finns stora möjligheter att få heltidsjobb inom lager, produktion, transport, bygg och trädgård.
Krav:
Fysiskt uthållighet
Tillgänglig & flexibel (pluggar, jobbar deltid eller är arbetssökande)
"Ställa upp"-mentalitet
Svenska eller Engelska i tal och skrift Meriterande:
B-körkort
Egen bil att ta sig till arbetet med
Tidigare jobbat med snöskottning
Vi erbjuder:
Bra lön - (200-220 kr / timme + prestationsbonusar)
Utvecklande jobb med seriösa företag och möjlighet till heltidsarbete efter vintern inom lager, produktion, transport, bygg eller trädgård
Genom vårt samarbete med Cappy kan du ta ut upp till 50 % av din intjänade lön direkt efter avslutat arbetspass utan att behöva vänta till månadsslutet.
OBS! Denna tjänst är en vid behov-anställning, vilket betyder att du arbetar när det finns behov, till exempel vid snöfall, och att arbetstiderna kan variera beroende på arbetsbelastning.
Plats: Södertälje
Om oss:Vi på Submit kännetecknas av ett genuint engagemang och strävar alltid efter att skapa de mest gynnsamma förutsättningarna. Vi värdesätter varje individ och sätter stor värdering på att skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare inte bara trivs utan också har möjlighet att utvecklas fullt ut. Som konsult hos Submit öppnas dörrar till professionell tillväxt och möjligheter att bygga värdefulla nätverk som kommer att vara en tillgång för dig i framtiden. Vi tror på att investera i våra medarbetares personliga och professionella utveckling. Därför tillhandahåller vi en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela din resa, och som finns där för att ge vägledning och stöd på vägen mot framgång.
Vid frågor om tjänsten kontakta alexander@submitbemanning.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
Detta är ett deltidsjobb.
