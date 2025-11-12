Säsongsarbetare Vinter
2025-11-12
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
Vår kund söker engagerade säsongsarbetare för vinterhantering, med möjlighet till förlängning efter säsong. Även du som kan arbeta en del av perioden är varmt välkommen att söka!
Arbetet består främst av snöröjning och takskottning, samt andra förekommande uppgifter inom vinterunderhåll.
Vi söker dig som är serviceinriktad, glad, positiv samt energirik person som är intresserad av Vinterhantering och trivs med att arbeta utomhus. Du kommer i huvudsak att arbeta tillsammans med vår ordinarie Personal.
Tidigare erfarenhet av vinterhantering är meriterande, men inget krav - vi värdesätter rätt inställning!
Har du en idrottsbakgrund eller är aktiv inom någon idrott? Det ser vi som ett stort plus.
Arbetstiderna varierar beroende på väder och snömängd, vilket innebär att det rör sig om en behovsanställning.
Vill du arbeta i ett härligt team och bidra till att hålla vintern trygg och tillgänglig?
Skicka in din ansökan redan idag! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
Detta är ett deltidsjobb.
Athletic Work Nordic AB
(org.nr 559459-0456) Arbetsplats
Athletic Work Kontakt
Robin Westerlund robin.westerlund@athleticwork.se
9600630