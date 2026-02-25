Säsongsarbetare till Region Mitt
Skogsstyrelsen / Skogsbrukarjobb / Bollnäs Visa alla skogsbrukarjobb i Bollnäs
2026-02-25
, Söderhamn
, Ljusdal
, Ockelbo
, Hudiksvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skogsstyrelsen i Bollnäs
, Söderhamn
, Ljusdal
, Hudiksvall
, Sandviken
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-25Dina arbetsuppgifter
Skogsstyrelsen bildar biotopskydd och naturvårdsavtal i skog med höga naturvärden.
För att avgränsa den värdefulla biotopen mot övrig skog ska dessa områdens gränser märkas ut och underhållas.
Vi söker fem personer som ska kontrollera gränser och utföra underhållsarbete genom målning, sätta upp stolpar, och liknande. Arbetet sker i huvudsak i fält, men planering och viss efterregistrering ingår också. Det kan även förekomma andra skogliga arbetsuppgifter efter överenskommelse, beroende på din erfarenhet och kompetens.Kvalifikationer
För att trivas och fungera i rollen ska du tycka om att vara ute i skogen och där arbeta fysiskt hela dagar, vara bekväm med självständigt arbete samt inneha en förmåga att planera och driva det egna arbetet.
För arbetsuppgiften nyttjas digitalt fältstöd så viss teknisk IT-vana samt orienteringsförmåga förutsätts.
God samarbetsförmåga krävs då arbetet vanligtvis sker i par.
Du har slutfört en gymnasial utbildning eller motsvarande.
B-körkort (manuell) är ett krav.Anställningsvillkor
Säsongsanställning 100 % från och med 1 maj 2026 dock längst till och med den 31 oktober 2026.
Kollektivavtal VISST.
Vi erbjuder en anställning i Torsby, två i Bollnäs, två i antingen Uppsala eller Västerås.
Arbetet kan ibland innebära att du behöver övernatta på annan ort och ibland flera nätter.
Det här är Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår vision är Skog till nytta för alla. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att vi kan nå de skogspolitiska mål som riksdagen har beslutat. Vi finns i hela landet med kontor från Pajala i norr till Hässleholm i söder. Huvudkontoret finns i Jönköping. Vår geografiska spridning och tvärfunktionella samarbeten gör att våra arbetssätt till stor del är digitala, även resor förekommer för vissa av våra befattningar.
Tillsammans arbetar vi för att vår myndighet ska vara en vänlig arbetsplats där alla medarbetare trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Allt vårt arbete vilar på den statliga värdegrunden.
Din introduktion kompletteras med utbildningar som stärker dig i din roll på Skogsstyrelsen och som statsanställd. Vi har både en medarbetaridé och en ledaridé med gemensamma värdeord: gemenskap, respekt, ansvar och nyfikenhet. Oavsett om du är ledare eller inte, hoppas vi att du delar dessa värdeord med oss.
Vi erbjuder ett par värdefulla arbetsförmåner som kan göra stor skillnad för dig. Du får även ett bra intjänande till din tjänstepension och det ingår även en trygghet i din anställning om det skulle hända dig något. Vi hoppas du kommer att trivas hos oss!
Är du nyfiken eller har en fråga, tveka inte att höra av dig om du inte finner svar på vår hemsida: https://skogsstyrelsen.se/om-oss/
samt https://skogsstyrelsen.se/om-oss/var-verksamhet/jobba-hos-oss/
Välkommen till Skogsstyrelsen! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/23". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skogsstyrelsen
(org.nr 202100-5612) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rune Arvidsson 010-1721244 Jobbnummer
9763944