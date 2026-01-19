Säsongsarbetare till Gata-Park

Bärkehus AB / Fastighetsskötarjobb / Smedjebacken
2026-01-19


Visa alla fastighetsskötarjobb i Smedjebacken, Ludvika, Fagersta, Norberg, Säter eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Bärkehus AB i Smedjebacken

Bärkehus AB är ett allmännyttigt bostadsbolag i Smedjebackens kommun. Vi förvaltar lägenheter och lokaler samt kommunens fastigheter, gator och parkmarker. Bärkehus AB satsar på framtiden och utvecklar hela tiden verksamheten för att på bästa sätt tillgodose våra kunders behov. Vår vision är en attraktiv och hållbar boendemiljö, där hyresgästerna trivs och medarbetarna utvecklas.

Vi söker nu dig, kvinna eller man, som trivs med varierat och fysiskt kroppsarbete utomhus oavsett väder.
Du har lätt för att samarbeta och arbetar alltid med service- och kundfokus.
Vidare är du ansvarstagande, noggrann samt innehar god initiativförmåga och kan snabbt ställa om utifrån verksamhetens krav.

Du kommer arbeta i ett härligt gäng, med det mesta inom drift av gata/park och där trädgårdsarbete, maskinkörning och gräsröjning blir huvudarbetsuppgifterna.

Publiceringsdatum
2026-01-19

Kvalifikationer
B-körkort
Gymnasial utbildning eller motsvarande yrkeserfarenhet.
Grundläggande datakunskap

Meriterande
Flerårig relevant yrkeserfarenhet inom trädgård
Erfarenhet av maskinkörning
Arbete på väg

Anställningen
Säsongsarbete 6 månader (maj-oktober) med möjlighet till förlängning
Tillträde enligt överenskommelse
Friskvårdsbidrag och arbetstidsförkortning
Dagtid vardagar
Frågor gällande tjänsten besvaras av Driftchef Gata Park, Anette Hultberg, tele: 0240-66 05 09.

Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 28 februari.
Vi går igenom ansökningarna löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bärkehus AB (org.nr 556527-4023)
Gunnarsvägen 7 (visa karta)
777 34  SMEDJEBACKEN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9691709

Prenumerera på jobb från Bärkehus AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Bärkehus AB: