Säsongsarbetare till Gata-Park
2026-01-19
Bärkehus AB är ett allmännyttigt bostadsbolag i Smedjebackens kommun. Vi förvaltar lägenheter och lokaler samt kommunens fastigheter, gator och parkmarker. Bärkehus AB satsar på framtiden och utvecklar hela tiden verksamheten för att på bästa sätt tillgodose våra kunders behov. Vår vision är en attraktiv och hållbar boendemiljö, där hyresgästerna trivs och medarbetarna utvecklas.
Vi söker nu dig, kvinna eller man, som trivs med varierat och fysiskt kroppsarbete utomhus oavsett väder.
Du har lätt för att samarbeta och arbetar alltid med service- och kundfokus.
Vidare är du ansvarstagande, noggrann samt innehar god initiativförmåga och kan snabbt ställa om utifrån verksamhetens krav.
Du kommer arbeta i ett härligt gäng, med det mesta inom drift av gata/park och där trädgårdsarbete, maskinkörning och gräsröjning blir huvudarbetsuppgifterna.
B-körkort
Gymnasial utbildning eller motsvarande yrkeserfarenhet.
Grundläggande datakunskap
Meriterande
Flerårig relevant yrkeserfarenhet inom trädgård
Erfarenhet av maskinkörning
Arbete på väg
Anställningen
Säsongsarbete 6 månader (maj-oktober) med möjlighet till förlängning
Tillträde enligt överenskommelse
Friskvårdsbidrag och arbetstidsförkortning
Dagtid vardagar
Frågor gällande tjänsten besvaras av Driftchef Gata Park, Anette Hultberg, tele: 0240-66 05 09.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 28 februari.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bärkehus AB
(org.nr 556527-4023)
Gunnarsvägen 7 (visa karta
)
777 34 SMEDJEBACKEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9691709