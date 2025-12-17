Säsongsarbetare till drift och underhåll
2025-12-17
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Trivs du med att jobba ute i den friska luften? Vill du ha ett omväxlande, praktiskt och självständigt arbete? Vi behöver förstärka vårt gäng med fler driftarbetare under kommande säsong. Hoppas att vi ses!Publiceringsdatum2025-12-17Arbetsuppgifter
Som säsongsarbetare är du med och bidrar till att bevara och utvecklar miljön och trivsel för Västerås stads invånare och besökare. Vi arbetar för ett nära samarbete över hela enheten för att få variation och arbetsglädje.Arbetet mot parkskötsel innebär stordrift och underhåll av våra parker. I arbetsuppgifterna ingår bland annat renhållning, ogräsbekämpning, beskärning, vattning, plantering, blomsterskötsel, lövhantering samt enklare reparationer. Du kommer att arbeta både självständigt och i arbetslag.
Arbetet mot yttre fastighetsskötsel innebär drift och underhåll av våra skolor, förskolor och olika boenden. Arbetsuppgifter består bland annat av renhållning, ogräsbekämpning, beskärning, plantering, vattning, lövhantering, enklare reparationer mm.Arbetet med gatudrift innebär drift och underhåll av gatumark i stadens centrala delar. Arbetet innebär till största del renhållning men även ogräsbekämpning, enklare reparationer, arbete med dagvattenbrunnar, lövhantering mm.Även om du kommer att arbeta i något av lagen till största del så har vi ett nära samarbete med de andra lagen i enheten. Det ingår i vår arbetsuppgift att vara flexibel och hjälpa varandra när/om det behövs. Arbetet som driftarbetare är ofta fysiskt krävande.
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad trädgårdsarbetare/fastighetsskötare eller har liknande utbildning som arbetsgivaren anser likvärdig. Har du bred dokumenterad praktisk erfarenhet inom yrket som bland annat innefattar grönyteskötsel, beskärning av träd/buskar och växtkännedom kan det väga upp för utbildning. Du är självgående, ansvarsfull, driven och har stolthet i din roll. Du ska tycka om att arbeta ute i alla väder och är inte rädd för att ta i. Arbetet är fysiskt krävande vilket betyder att du måste vara i fysisk bra form. Det är meriterande om du har tidigare erfarenheter av liknande arbetsuppgifter.Det är viktigt att du behärskar det svenska språket i både tal- och skrift för att kunna kommunicera med kollegor och våra kunder. Att sammanfatta enklare dokumentation över ditt eget arbete ingår.Du har ett gott kundbemötande och strävar alltid efter att leverera god kvalitet i dina arbeten. Rollen innebär många varierade arbetsuppgifter och därför är det viktigt att du kan vara prestigelös, stresstålig och flexibel i ditt uppdrag. Vi använder oss av bil och andra fordon i tjänsten. Det är därför ett krav att du har B-körkort för manuell växellåda och gärna fler behörigheter, till exempel för att köra bil med släp och erfarenhet av att köra traktor/redskapsbärare. Behörighet för skylift, motorsågs- och röjsåg samt utbildningen arbete på väg är meriterande.Varmt välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder
Verksamhetsområde Produktion är stadens utförarverksamhet inom drift- och underhåll, anläggning och tekniska system. Enheten för drift och underhåll ansvarar för skötseln av en del av stadens gator och parker och yttre skötsel av kommunala fastigheter som till exempel skolor och förskolor. Vi är en del av Teknik- och fastighetsförvaltningen som är Västerås stads fastighetsägare och ansvarar för stadens mark- och exploateringsverksamhet, fastighetsförvaltning, lokalförsörjning samt för skötsel, underhåll och ombyggnation av allmän platsmark.Läs gärna mer om oss på: Teknik- och fastighetsförvaltningen på https://www.vasteras.se/teknikochfastighetsforvaltningen
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig information
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
