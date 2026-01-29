Säsongsarbetare Starrbergets återvinningscentral 80%
2026-01-29
, Bjurholm
, Umeå
, Vindeln
, Nordmaling
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vännäs kommun i Vännäs
Så roligt att just du funderar på att söka ett jobb hos oss! Vi har hand om den kommunala servicen för Västerbottens, till ytan, minsta kommun. Sett till befolkningsmängd är vi däremot fjärde störst och här bubblar det av möjligheter, gemenskap och framtidstro. Med bara lite drygt 20 minuter med tåget från Umeå är Vännäs en perfekt mix av det enkla, naturnära livet och den stora stadens myllrande möjligheter.
Som medarbetare i vår organisation spelar du en viktig roll och gör skillnad för medborgarna. Vi bygger välfärden tillsammans. Välkommen med din ansökan!
Infrastrukturavdelningen inom kommunstyrelseförvaltningen har i uppdrag att sköta anläggning, drift och underhåll av gator, vägar, VA-verk, VA-ledningar, parker, grönområden och fritidsanläggningar.
Vi söker nu säsongsarbetare till Starrbergets återvinningscentral som är belägen på Lyckselevägen 20 i Vännäs kommun.Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med att välkomna, vägleda och inspirera våra besökare till att återvinna, återbruka samt göra hållbara och miljömedvetna val. Du blir en viktig länk i vårt gemensamma team och arbete för att ge bra service till våra medborgare, kunder och entreprenörer. Vi vill att personer som besöker vår återvinningscentral ska lämna med en positiv upplevelse!
Förutom att erbjuda service till våra besökare ingår i arbetet underhåll av anläggningen och närliggande områden, hålla rent och snyggt, sortera avfall som hamnat fel och se till att de olika avfallsslagen kan hämtas och fraktas till rätt omlastningsplats eller behandlingsanläggning. Arbetet bedrivs främst utomhus. Övrigt vanligt förekommande arbetsuppgifter är uppmärkning och reparation av sopkärl samt enklare administration.
Vi har behov av säsongsarbetare under maj-september.Kvalifikationer
Arbetet är omväxlande och ställer krav på en flexibel inställning och förmåga att arbeta i ett högt tempo. Du behöver vara serviceinriktad och agera professionellt i alla situationer. Du har en mycket god samarbetsförmåga, god självinsikt och förmåga att kunna ge och ta emot konstruktiv feedback. Tunga lyft kan förekomma varför du bör ha en god fysisk förmåga.
En avslutad gymnasial utbildning är ett krav, likaså B-körkort och erfarenhet av att köra bil med manuell växellåda. Det krävs att du har en god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift. Erfarenhet av arbete inom miljö- och återvinningsbranschen samt av sortering av farligt avfall är meriterande. Erfarenhet av arbete inom andra serviceyrken är också meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Intervjuer kommer att ske löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Visstidsanställning 80%.
Anställningsperiod: maj-september. Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetet är förlagt under fyra till sex dagar i veckan och viss tjänstgöring på lördagar ingår.
Frågor angående tjänsten hänvisas i första hand via mejl till charlotta.gillen@vannas.se
.
Våra förmåner
Som medarbetare i Vännäs kommun får du flera förmåner.https://vannas.se/kommun-och-politik/ledigajobb/formaner-i-vannas-kommun Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
