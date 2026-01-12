Säsongsarbetare kyrkogård
Sköllersta församling söker kyrkogårdsarbetare säsongen 2026
Kyrkogårds- och fastighetsenheten är en del av Svenska kyrkan i Pålsboda, Sköllersta, Svennevad och Hjortkvarn. Vi ansvarar bland annat för skötseln av kyrkogårdarna, samt fastigheter som tillhör församlingen. Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete och möjlighet att arbeta i en kulturhistoriskt intressant miljö.
Vad erbjuder vi?
Som kyrkogårdsarbetare hos oss utför du alla förekommande arbetsuppgifter som exempelvis grästrimning, lövhantering, plantering och skötsel av växter, klippning av häckar, ogräsbekämpning och städning.
Du ansvarar, tillsammans med dina kollegor, för att arbetsuppgifterna utförs på ett korrekt och säkert sätt.
Vem är du?
Vi söker dig som är positiv och som trivs med att vara utomhus oavsett väder. Du är ansvarstagande, serviceinriktad och har god samarbetsförmåga. Du gillar att arbeta både i grupp och självständigt. En god fysik är viktig, då arbetet ofta är fysiskt krävande.
Du känner dig bekväm i den miljön som kyrkogården representerar och har förmågan att bemöta både kollegor och besökare med respekt och förståelse.
Vi vill att du som söker har en trädgårdsutbildning eller har skaffat dig motsvarande kunskaper genom arbetslivserfarenhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: rebecka.elliot@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sköllersta församling
(org.nr 252004-1837)
Folkasbovägen 3 (visa karta
)
697 31 PÅLSBODA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kyrkogårds och fastighetschef
Rebecka Elliot rebecka.elliot@svenskakyrkan.se 0702853766 Jobbnummer
