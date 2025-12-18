Säsongsarbetare kyrkogård 100%
Till 2026 års säsong söker vi en ny kyrkogårdsarbetare.
Vårt team på kyrkogårdsförvaltningen i Tibro pastorat behöver en ny medarbetare under 2026. Under högsäsong består vi av ca 12 medarbetare som arbetar både i Tibro och i Ransberg. Vi förvaltar totalt fyra begravningsplatser, tre kyrkor, ett gravkapell och två församlingshem.
Om jobbet
I dina arbetsuppgifter kommer alla på kyrkogården förekommande jobb att ingå, bland annat gräsklippning, trimning, plantering, vattning, ogräsbekämpning, häckklippning, beskärning och gravgrävning.
Även daglig tillsyn av våra arbetsmaskiner ingår samt diverse fastighet- och anläggningsarbeten ingår.
Om dig
Vi söker dig som har gått en trädgårdsutbildning eller har motsvarande erfarenhet av praktiskt park-eller kyrkogårdsarbete. Erfarenhet av liknande tjänst inom Svenska kyrkan ser vi som ett plus.
B-körkort är ett krav samt viss vana att framföra arbetsmaskiner.
Du bör ha god fysik då flertalet av arbetsuppgifterna är fysiskt krävande.
Har du giltiga säkerhetsutbildningar så som 'Säker gravgrävning' Arbete på väg, ADR 1.3, motorsågskörkort och röjsågskörkort är det meriterande. Även vissa förarbevis kan vara meriterande.
I rekryteringen kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och vi vill att du som söker tjänsten är driven, flexibel och noggrann. Vidare har du god samarbetsförmåga och social kompetens då arbetet innefattar många personliga möten.
Du ska kunna arbeta så väl självständigt som i en arbetsgrupp samt kunna bedöma vilka rutinmässiga arbetsuppgifter som behöver utföras och när.
Vi söker en säsongsarbetare på 100 % från den 30/3 2026 till och med den 20/8 2026 med möjlighet till förlängning.
Ansökan med personligt brev och CV tas endast emot via mejl och sickas senast den 11/1 2026 till tibro.rekrytering@svenskakyrkan.se
Referenser ska kunna lämnas på begäran.
För mer information kontakta kyrkogårdschef Elin Fredrikson elin.fredrikson@svenskakyrkan.se
Facklig företrädare för Kommunal nås via vanervast@kommunal.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
E-post: tibro.rekrytering@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kyrkogårdsarb säsong". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tibro Pastorat
(org.nr 252002-6978), http://www.svenskakyrkan.se/tibro
Kyrkogatan 2
)
543 23 TIBRO Arbetsplats
Högåskyrkan Jobbnummer
9653021