Säsongsarbetare Eventtält
Eventtält i Sverige AB / Lagerjobb / Grästorp Visa alla lagerjobb i Grästorp
2026-01-13
, Essunga
, Vara
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eventtält i Sverige AB i Grästorp Publiceringsdatum2026-01-13Om tjänsten
Som lagerarbetare hos oss arbetar du med:
Packning, sortering och kontroll av material
In- och utleverans av tält, golv, möbler och eventutrustning
Ordning och struktur på lagret
Lastning och lossning av fordon
Rengöring och underhåll av utrustning
I vissa fall hjälp vid upp- och nedmontering av tält
Arbetet är fysiskt krävande och sker både inomhus och utomhus.
Vi söker dig som:
Är ansvarstagande och pålitlig
Har god fysik och inte räds att ta i
Är lösningsorienterad och gillar praktiskt arbete
Kan arbeta både självständigt och i team
Har god ordningskänsla
Meriterande (men inget krav):
B-körkort
Erfarenhet av lagerarbete, bygg, event eller montage
Truckkort
C, CE
Vi erbjuder:
Ett omväxlande arbete i en bransch med högt tempo
Trevlig arbetsmiljö och nära samarbete i team
Möjlighet till tillsvidareanställning
Vi arbetar intensivt under högsäsong men under vinterhalvåret finns möjlighet till avkoppling och semester.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: ylva@eventtalt.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eventtält i Sverige AB
(org.nr 559157-5849) Kontakt
Personalansvarig
Ylva Kraft ylva@eventtalt.se Jobbnummer
9681922