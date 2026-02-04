Säsongsarbetare Blomsterboda i Barkarby!
2026-02-04
Blomsterboda är en av Sveriges ledande leverantörer av blommor till dagligvaruhandeln. Vi finns med filialer från Sundsvall i norr till Malmö i söder samt på Gotland.
Tillsammans skapar vi inspirerande blomsteravdelningar med fina produkter, hög kvalitet och stolthet i varje leverans. Vår kultur präglas av frihet under ansvar, gemenskap och en vilja att alltid göra det lilla extra för våra kunder.
Nu söker vi passionerade individer som älskar att jobba utomhus och sprida blomsterglädje på våra blomstermarknader.
Om rollen
Som säsongsarbetare kommer du vara en del av vårt härliga team under våren och försommaren fram till midsommar. Du kommer arbeta utomhus, i nära kontakt med kunder och växter. Ditt arbete kommer inkludera kassahantering, kundservice, vattning, exponering och att se till att blomstermarknaden är i toppskick.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Kassatjänst och kundservice
Plocka fram, sköta, vattna och hålla rent på blomstermarknaden
Säkerställa att blomstermarknaden är i toppskick
Vi erbjuder dig
Grundutbildning anpassad efter blomstermarknaden du jobbar på
Härliga möten med glada människor
Skön kamratskap
Arbetskläder
Timlön enligt överenskommelse
Vi söker dig
Du vill vara en viktig del av ett framgångsrikt team, du brinner för att jobba med människor, är självgående och ansvarsfull. Du älskar utmaningar, har ett proffsigt kundbemötande och är fysiskt stark. Erfarenheter är meriterande, men med rätt inställning kommer du långt. Du talar svenska obehindrat.
OBS!
Detta är inte ett sommarjobb, utan perioden sträcker sig från slutet av april till slutet av juni. Visar du framfötterna under säsongen finns goda möjligheter att fortsätta jobba i vår framgångsrika organisation.
Låter detta som något för dig ? Vi ser fram emot att välkomna en ny blomsterhjälte till vårt team under säsongen! Så ansöker du
