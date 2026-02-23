Säsongsarbetare.
2026-02-23
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid - vill du vara med?Publiceringsdatum2026-02-23Dina arbetsuppgifter
I ditt arbete som säsongsarbetare ingår att:
Sköta och underhålla Avesta kommuns och de kommunala bolagens hårdgjorda och gröna ytor.
Arbeten som, grönyteskötsel, underhåll och skötsel av rabatter, perenner, planteringar, beskärningar, ogräsbränning, häckklippning förekommer samt städning av yttre miljöer och andra inom enheten förekommande arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning inom trädgårdsskötsel eller motsvarande erfarenhet från till exempel trädgårdsskötsel inom kommun, kyrka, eller fastighetsbolag.
För arbetet krävs det att du har B-körkort. Det är meriterande med , BE, C körkort, maskinförarutbildning , motorsågskörkort AB och Arbete på väg.
De personliga egenskaper som är av särskild vikt i den här tjänsten är att du är serviceinriktad och bra på att samarbeta med andra. Du behöver också vara självgående och ta ansvar för det egna arbetet. Du har många kontaktytor både internt och med allmänheten, så det är viktigt att du kan göra dig förstådd på svenska både i tal och skrift.
Du behöver också ha tillräckliga IT-kunskaper för att kunna hantera arbetet i vardagen, vilket kan innebära att hantera mail, göra tidsredovisningar eller kortare rapporter.
Villkor.
Tjänster kräver utdrag ur belastningsregistret.
Säsongsanställning 6 månader
Tillträde. enl. överenskommelse. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C307174/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avesta kommun
(org.nr 212000-2262) Arbetsplats
Avesta kommun, Teknisk service Kontakt
Teamledare
Patrik Håll patrik.hall@avesta.se 0226-64 51 45 Jobbnummer
9757026