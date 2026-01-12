Säsongsarbetare - maskinförare gräsklippning
Karlstads kommun / Trädgårdsanläggarjobb / Karlstad Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Karlstad
2026-01-12
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlstads kommun i Karlstad
, Torsby
eller i hela Sverige
Avdelningen för offentlig utemiljö ansvarar för den offentliga miljö du upplever i Karlstads kommun.
Vi arbetar med gator, parker och allmän platsmark för att skapa en trygg och attraktiv offentlig miljö, där människor får goda förutsättningar till en hög livskvalité.
Tjänsterna är placerade på driftenheten gata/park som sköter om kommunens parker, grönområden, badplatser och småbåtshamnar genom drift, underhåll och utveckling. Arbetet sker både i egen regi och i samverkan med andra aktörer. En del grönyteuppdrag utförs på uppdrag från andra avdelningar eller bolag inom koncernen.Publiceringsdatum2026-01-12Dina arbetsuppgifter
Vi behöver förstärkning till driftenheten gata/park inför årets säsong. Vi söker säsongsarbetare som vill arbeta med grönyteskötsel i vår stad. Ditt dagliga arbete kommer att utföras ute bland kommunens medborgare och besökare i vår solstad.
Som maskinförare arbetar du med skötsel av kommunens grönytor såsom parker, bostadsområden, skolor och andra offentliga miljöer. Arbetet innebär främst körning av åkgräsklippare och andra mindre maskiner, men även visst manuellt arbete kan förekomma. Du är en viktig del i att skapa attraktiva och säkra utemiljöer för Karlstadsbor och besökare.
Anställningens längd är mellan 4-6 månader och är förlagd mellan april - oktober. Urvalet kommer att ske löpande under ansökningstiden. Kvalifikationer
Vi söker dig som är intresserad av grönyteskötsel, har god servicekänsla och som vill vara med och bidra till attraktiva utemiljöer i vår solstad.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som maskinförare och att du är en van förare av större åkgräsklippare. Du kan arbeta självständigt men också samarbeta väl i grupp. Du har god fysik och trivs med ett aktivt arbete utomhus.
Du har ett ansvarsfullt förhållningssätt till maskiner och utrustning samt hanterar dem på ett säkert och varsamt sätt.
Datorvana är en förutsättning då vissa administrativa uppgifter ingår i arbetsuppgifterna. För tjänsten krävs att du kan kommunicera på svenska.
B-körkort är ett krav för tjänsten. Det är meriterande om du har BE och C-körkort samt utbildning Arbete på väg samt Heta arbeten. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Om Karlstads kommun
Teknik- och fastighets¬förvaltningen, med cirka 600 anställda, ansvarar för en trygg och vacker miljö, kommunens dricksvatten, gator, parker, lekplatser, skogsmark och intern service. Förvaltningen utvecklar också infrastruktur, kommunala fastigheter och har hand om kommunens naturområden.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TFN/2025:4650". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads kommun
(org.nr 212000-1850) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Teknik- och fastighetsförvaltningen, Avdelningen för offentlig utemiljö Kontakt
Johan Perlström, arbetsledare 054-5406552 Jobbnummer
9677456