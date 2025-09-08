Säsongsarbetare - Däckbytare
Arctic Falls AB / Montörsjobb / Älvsbyn Visa alla montörsjobb i Älvsbyn
2025-09-08
, Boden
, Piteå
, Luleå
, Arvidsjaur
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arctic Falls AB i Älvsbyn
, Piteå
eller i hela Sverige
Arctic Falls
Till oss på Arctic Falls kommer kunder från hela världen för att testa däck och fordon. Vi har anläggningar i Vidsel, Flurheden, Nattberg, Vitberget och Piteå och befinner oss i ett av de ledande områdena för vintertester. Hos oss får du som medarbetare befinna dig i en internationell miljö i ett företag som växer.
Vi söker nu dig som vill jobba som däckbytare för vintersäsongen 2025/2026
Som däckbytare kommer du att arbeta med däckbyte och omläggning av däck. Arbetet innebär även lossning och lastning av däck och material, vilket kräver god fysisk förmåga och noggrannhet. Utöver detta ingår övriga förekommande arbetsuppgifter inom däckservice, rengöring av hjul samt att hålla ordning i verkstaden.
Hos oss kommer du att vara en viktig pusselbit i vårt arbete med att säkerställa att våra kunder kan genomföra sina tester.Publiceringsdatum2025-09-08Kvalifikationer
Har ett flexibelt förhållningssätt och gillar att ingen dag är den andra lik.
Är ordningsam, driven och punktlig.
Har goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
Innehar giltigt B-körkort (krav).
Erfarenhet från likande arbete meriterande
Vi erbjuder
En spännande och varierad tjänst i ett företag med högt anseende inom vår bransch.
Möjlighet att arbeta med världsledande aktörer inom test och utveckling av däck.
En arbetsmiljö där din insats verkligen gör skillnad.
Ett engagerat team som värderar gott samarbete och hög arbetsmoral.
Anställningsform Säsongsanställning december - mars
Arbetstid Heltid, dag, kväll, helg
Tillträde Enligt överenskommelse
Ansökan Sista ansökningsdag 5 oktober
Urval kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sist ansökningsdag. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan!
Kontaktperson Sandra Senbom
Telefonnummer 073 82 67 902
Mejladress sandra.senbom@arcticfalls.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arctic Falls AB
(org.nr 556260-2317) Arbetsplats
Flurheden Proving Ground Kontakt
sandra Senbom sandra.senbom@arcticfalls.se 0738267902 Jobbnummer
9496189