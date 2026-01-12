Säsongsanställningar för arbete med vattendragsrestaurering

Länsstyrelsen i Västerbottens län / Kemiingenjörsjobb / Umeå
2026-01-12


Med tanke på en naturlig livsmiljö i vattendrag, grävmaskiner och fältarbete.

Vi söker dig som vill arbeta med vattendragsrestaurering i sommar.

Inom arbetsgruppen ingår ca 12 personer som arbetar på helårsbasis. Vi har ett positivt arbetsklimat som präglas av öppen kommunikation, ömsesidig respekt och en känsla av trygghet. Detta bidrar till engagemang och arbetsglädje.

Som statligt anställd hos Länsstyrelsen erbjuder vi särskilda förmåner kring friskvård, föräldralön, pension etc. Läs gärna mer https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/om-oss/jobba-hos-oss.html.

Publiceringsdatum
2026-01-12

Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter blir främst att löpande planera, leda och dokumentera arbetet med att restaurera vattendrag, vilket sker lagvis tillsammans med grävmaskinist. Du kommer också att ha en löpande kontakt med koordinatorer för att få stöd och hjälp men även direktiv.
Förberedelser, datahantering och sammanställningar av utfört fältarbete kan också ingå. Andra
verksamhetsanknutna arbetsuppgifter kan bli aktuella.

Vanligt förekommande arbetsuppgifter:

- Genomföra motorsågs- och röjningsarbete
- Manuellt restaurera vattendrag (främst konstruera lekområden för fisk i vattendrag)
- Kontakter med markägare och entreprenörer.

Kvalifikationer
Vi söker dig som:

- Har intresse för arbete med vattendragsrestaurering
- Har förmågan att jobba i fält under längre perioder
- Vill jobba i fält och faktiskt / praktiskt göra skillnad för de vattendrag vi kommer att jobba med
- Har B-körkort.

Vi ser det som meriterande om du även har:

- Erfarenhet av att leda andra personer
- Erfarenhet av fältarbete inom de områden som ingår i arbetsuppgifterna
- God förmåga och uthållighet som krävs för att orka gå i terräng och vada i rinnande vatten en stor del av dagen, bära fältutrustning till och från vattendragen, arbeta med fysiskt tyngre uppgifter som exempelvis manuell restaurering samt röjning med motorsåg
- Naturvetenskaplig utbildning med relevant inriktning gärna kopplat till vattendrag (ex geologi, ekologi, biologi)
- Erfarenhet av datainsamling i fält.

Då stora delar av ditt arbete handlar om att förmedla och justera detaljplaner till grävmaskinsförare är det viktigt att du är pedagogisk, kommunikativ och lyhörd. Du är ansvarstagande, har god samarbetsförmåga och förmågan att arbeta självständigt såväl som i grupp. Du är flexibel, lösningsorienterad, engagerad, resultatinriktad, noggrann och är inte rädd för att be om hjälp. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Anställningsvillkor
Tjänsterna är säsongsanställningar med tillträde 260601. Tjänsternas längd varierar och kan komma att eventuellt behöva förlängas.

Om Länsstyrelsen Västerbotten

Länsstyrelsen Västerbotten är en kunskapsmyndighet. Genom helhetsperspektiv med engagemang för samverkan och den enskilda invånaren gör vi hållbar utveckling möjlig i hela länet. Vi utgår från Västerbotten och tar avstamp i allt som händer, både inom länets gränser och utanför. För oss är det lika naturligt att samarbeta med offentliga aktörer som andra statliga myndigheter, regioner och kommuner som näringsliv och civilsamhälle. Länsstyrelsen är regional krishanterings- och totalförsvarsmyndighet och du kan i händelse av samhällskris eller krig få arbeta med andra uppgifter än de du anställts för.

Hos oss jobbar cirka 300 medarbetare i ett 80-tal olika yrkesroller. Våra specialistkompetenser finns inom en bredd av områden som är viktiga byggstenar för att vårt samhälle ska fungera för alla invånare och för ekologisk, ekonomisk och social utveckling.

Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch.

Om ansökan

När du skickar in din ansökan blir den en offentlig handling. https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd kan du läsa mer om hur vi behandlar vi dina personuppgifter. Har du skyddade uppgifter, kontakta oss så hjälper vi dig med hur du kan gå vidare med en trygg och säker ansökningsprocess. Kontaktuppgifter till oss hittar du https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html.

Vid denna rekrytering har vi redan valt annonskanaler.

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "112-172-2026".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Länsstyrelsen i Västerbottens län (org.nr 202100-2460)

Arbetsplats
Länsstyrelsen Västerbotten

Kontakt
Robert Ström (Teknisk Koordinator)
010-2254369

Jobbnummer
9677915

