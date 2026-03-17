Säsongsanställning kyrkogårdsarbetare
2026-03-17
Härjedalens pastorats församlingar söker säsongsarbetare till våra kyrkogårdar.
Svenska kyrkan är en mötesplats för människor i livets olika faser och situationer. Härjedalens pastorat består av fyra församlingar Hedebygdens församling, Svegsbygdens församling, Tännäs-Ljusnedals församling och Ytterhogdal, Överhogdal och Ängersjö församling.
Vi söker nu kyrkogårdsarbetare till sommaren 2026. Som säsongsarbetare bidrar du till att kyrkogården är en välskött och vacker plats som besökare uppskattar att komma till. Vi kan erbjuda ett trevligt, fysiskt och omväxlande sommarjobb där du får möjlighet att arbeta ute, tillsammans med andra i ett arbetslag. Arbetsuppgifter som ingår i anställningen är bla. blomskötsel, vattning, gräsklippning, grästrimning, ogräsrensning och räfsning på kyrkogårdarna. Vi söker medarbetare till arbetslagen i Ytterhogdal, Sveg, Funäsdalen och Hede.
Du ska trivas med att arbeta ute i alla slags väder.
Du är ansvarstagande, noggrann och serviceinriktad.
Du känner dig bekväm i kyrkogårdens miljö och har förmåga att bemöta både besökare och kollegor med respekt och förståelse.
Meriterande är tidigare erfarenhet av grönyteskötsel. Vana av maskiner inom verksamhetsområdet.
Arbetskläder tillhandahåller vi.
Du som söker en säsongstjänst hos oss har fyllt 18 år, är serviceinriktad och har en känsla för noggrannhet. Vi ser gärna att du har medlemskap i Svenska kyrkan.
B-körkort är ett krav och egen bil erfordras.
Omfattning: Heltid/deltid
Ungefärlig anställningsperiod säsong:
Maj-september/oktober
Anställningsform: Tidsbegränsad säsongsanställning
Lön: Månadslön
Du anger i din ansökan i vilket område du önskar arbeta. Hede med omnejd, Sveg med omnejd eller Ytterhogdal med omnejd).
Anställningar kommer att ske löpande fram till ansökningsdatumets slut.
Det går bra att skicka din ansökan:
Direkt i formulär på vår hemsida (sök på lediga tjänster)
Post: Råndalsvägen 12, 846 31 HEDE
E-post:
För Hedeemma.mattsson2@svenskakyrkan.se
För Sveg och Ytterhogdalkristoffer.nilsson@svenskakyrkan.se Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kyrkogårdsarbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härjedalens Pastorat
(org.nr 252004-8857)
Råndalsvägen 12 (visa karta
)
840 93 HEDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hedebygdens församling Kontakt
Arbetsledare Sveg-Ytterhogdal
Kristoffer Nilsson kristoffer.nilsson@svenskakyrkan.se 010-470 01 61
