Säsongsanställning i växthus

Solgårdens Driverier AB / Trädgårdsodlarjobb / Trelleborg
2026-02-25


Visa alla trädgårdsodlarjobb i Trelleborg, Vellinge, Svedala, Skurup, Malmö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Solgårdens Driverier AB i Trelleborg

Solgården är ett växthusföretag sedan 1958 med fjärdegenerationer i ledningen.
Vår högsta priotering att leverera krukväxter med högsta kvalietet och hållbar för konsumenten.
Och det klarar vi inte själva, därför söker vi på solgården säsongspersonal.
Vi söker personal dom är fysikt stark och gillar arbeta i lag men även ensam. Du måste vara stress tålig och klara varma sommardagar i växthus samt kunna arbeta utomhus vid dåliga väderförhållanden.
Huvuduppgift är att delta i den dagliga verksamheten såsom packning, lastning, glesning mm. Ingen erfarenheten behövs men efterfrågas.
Språk: Svenska eller engelska.
Tveka inte att skicka in ditt CV och personligt brev så återkopplar vi om just dig vi är intresserad av.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: solgardentrbg@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Solgårdens Driverier AB (org.nr 556900-9581)
Östra Värlinge 130 (visa karta)
231 94  TRELLEBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Alexander Wallin
Alexander@solg.se
0410-48601

Jobbnummer
9761850

Prenumerera på jobb från Solgårdens Driverier AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Solgårdens Driverier AB: