Säsongsanställning i växthus
2026-02-25
, Vellinge
, Svedala
, Skurup
, Malmö
Solgården är ett växthusföretag sedan 1958 med fjärdegenerationer i ledningen.
Vår högsta priotering att leverera krukväxter med högsta kvalietet och hållbar för konsumenten.
Och det klarar vi inte själva, därför söker vi på solgården säsongspersonal.
Vi söker personal dom är fysikt stark och gillar arbeta i lag men även ensam. Du måste vara stress tålig och klara varma sommardagar i växthus samt kunna arbeta utomhus vid dåliga väderförhållanden.
Huvuduppgift är att delta i den dagliga verksamheten såsom packning, lastning, glesning mm. Ingen erfarenheten behövs men efterfrågas.
Språk: Svenska eller engelska.
Tveka inte att skicka in ditt CV och personligt brev så återkopplar vi om just dig vi är intresserad av. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: solgardentrbg@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solgårdens Driverier AB
(org.nr 556900-9581)
Östra Värlinge 130 (visa karta
)
231 94 TRELLEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Alexander Wallin Alexander@solg.se 0410-48601 Jobbnummer
9761850