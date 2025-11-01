Säsongsanställning i Lekebergs kommun 2026
Lekebergs kommun, Gata- och Park / Trädgårdsanläggarjobb / Lekeberg Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Lekeberg
2025-11-01
, Karlskoga
, Degerfors
, Hallsberg
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lekebergs kommun, Gata- och Park i Lekeberg
Lekeberg ligger mitt emellan storstadens utbud och landsbygdens idyll!
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarskap och ledarskap präglas av delaktighet och påverkansmöjligheter. Vi strävar emot att vara en effektiv, hållbar och trygg kommun för våra kommuninvånare och medarbetare.
Positiv utveckling och framtidssatsningar kännetecknar Lekeberg och vi styr mot nya och spännande utmaningar! Vill du vara med på resan? Läs mera om vår kommun på www.lekeberg.se
Kommunstyrelseförvaltningens uppdrag är att leda, styra, följa upp och ge ett effektivt stöd till alla nämnder och verksamheter och här ingår övergripande stödfunktioner inom ekonomi, HR och kansli.
Inom kommunstyrelseförvaltningen ingår också teknik- och serviceavdelningen, avdelningen för näringsliv och utveckling samt vår kultur- och fritidsavdelning. Vi har för närvarande ca 100 medarbetare i kommunstyrelseförvaltningen och kommunen i stort har ca 650 tillsvidareanställda.Publiceringsdatum2025-11-01Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi parkarbetare som vill vara en del av en positiv och driven arbetsgrupp under vår högsäsong! Hos oss jobbar du utomhus hela sommaren - perfekt för dig som trivs i friska luften!
Du är, tillsammans med dina kollegor, ansvarig för att arbetsuppgifterna utförs på ett korrekt och säkert sätt samt att ni tillsammans skapar en välkomnande, trevlig stämning och god arbetsmiljö. Vi hanterar olika maskiner, men det är många moment som är fysiskt krävande vilket ställer krav på att du har en god fysik. Du ska vara delaktig i planeringen av ditt och ditt arbetslags dagliga arbete.Som en del av uppdraget förväntas du även kunna handleda en praktikant i det dagliga arbetet. Det innebär att du behöver ha förmåga att visa, instruera och skapa en trygg och lärorik miljö för en person som är ny i arbetslivet.
I rollen som parkarbetare kommer dina arbetsuppgifter främst att bestå av:
• gräsklippning och trimning
• ogräsbekämpning på planteringsytor, grusytor, sandytor och hårdgjorda ytor
• häckklippning och buskvård
• bevattning av träd och andra planteringar
• renhållning och städning
• lövhantering
• tillsyn och skötsel av kommunala badplatser och tillhörande områden.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• har slutförd gymnasieutbildning
• har B-körkort och kan köra både manuell- och automatväxlad bil
• har kunskap/utbildning inom trädgård, grönyteskötsel eller fastighet, alternativt 2 års erfarenhet av grönyteskötsel
• har god fysisk förmåga
• är kommunikativ och kan kommunicera på svenska i både tal och skrift
• har digital vana, då mobiltelefon och digitala system är viktiga verktyg i det dagliga arbetet
• är simkunnig.
Det är meriterande om du har:
• vana av att arbeta med olika trädgårdsmaskiner
• vana av att köra bil med släp
• utbildningar, såsom Motorsåg A, B, C; Arbete på väg; Röjsåg RA/RB; Heta arbeten; BE-behörighet.
För att trivas hos oss och lyckas i din roll krävs det att du är flexibel som person, då våra uppdrag är mycket varierade och omväxlande. Arbetet kräver också att du arbetar lösningsfokuserat och har viljan och förmågan att lösa varierade arbetsuppgifter i skilda miljöer. Det är en fördel om du är händig och kan se praktiska lösningar. Att samarbeta med kollegor och övrig personal är en självklarhet för dig och du har en utpräglad serviceanda. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Som parkarbetare möter du dagligen besökare och medborgare i kommunen, vilket gör att det är viktigt med ett positivt och professionellt förhållningssätt till dem du möter i ditt arbete.
Om du blir aktuell för anställning kommer utdrag ur belastningsregistret att krävas, eftersom en del av vårt arbete sker inom området för skola och förskola. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C284926". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lekebergs kommun
(org.nr 212000-2981) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lekebergs kommun, Gata- och Park Kontakt
Enhetschef Gata & Park
Ingo Franz ingo.franz@lekeberg.se 0585-487 43 Jobbnummer
9584224