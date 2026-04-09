Säsongsanställning Greenkeeper - Hofgårds GK

Hofgårds Golf AB / Trädgårdsanläggarjobb / Varberg
Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Varberg, Falkenberg, Kungsbacka, Halmstad, Mölndal eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Hofgårds Golf AB i Varberg

Vill du arbeta i en vacker och naturskön miljö och vara med att skapa en härlig golfupplevelse för våra medlemmar och gäster? Vi söker nu en engagerad greenkeeper till säsongen april - september 2026.

Publiceringsdatum
2026-04-09

Om tjänsten
Som Greenkeeper kommer du att ingå i vårt team som har ansvar för att sköta och underhålla vår 18-håls bana. Teamet ansvarar och bidrar till att skapa idealiska spel - förhållanden för våra medlemmar och gäster. Du kommer att arbeta både självständigt och i grupp i naturskön miljö. Helgarbete förekommer enligt schema.

Dina arbetsuppgifter
Klippning av gräs på banans olika spelfält
Bunkerunderhåll och annan banskötsel.
Underhåll av bevattningssystem.
Mindre reparations- och förbättringsarbeten på banan.

Kvalifikationer
Erfarenhet av trädgårdsarbete, maskinkörning eller liknande är meriterande men inget krav - vi erbjuder upplärning.
Förmåga att arbeta både självständigt och i team.
Bidra med en god arbetsmoral och en positiv inställning.
18 år fyllda och B-körkort är ett krav.
Är en fördel om du är intresserad av golf men är inte en nödvändighet.



Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan med CV och ett kort personligt brev till anders@hofgard.se senast den 19 april 2026. Intervjuer kommer ske löpande så vänta inte med din ansökan.

Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Via mail
E-post: anders@hofgard.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hofgårds Golf AB (org.nr 559461-9669)
Hofgård 1 (visa karta)
432 97  ROLFSTORP

Jobbnummer
9843517

Prenumerera på jobb från Hofgårds Golf AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Hofgårds Golf AB: