Säsongsanställning Gatu- och parkarbetare
TILLSAMMANS ÄR VI VINDELN
Vår organisation formas genom våra medarbetare. Det är människorna som utför uppdragen och levererar samhällsnyttan. Tillsammans gör vi skillnad och skapar värde för många. Tillsammans utvecklar vi verksamheter och människor. I den värld vi lever i behövs all kompetens, och alla är viktiga. Vi söker därför säsongsanställda gatu- och parkarbetare till tekniska avdelningen för sommaren 2026. Varmt välkommen med din ansökan!
VÅRT ERBJUDANDE
Vi förstår att du som letar nytt jobb har många frågor. Att välja arbetsgivare är ett stort och viktigt beslut, och vi vill göra det enkelt för dig att hitta den information du söker. Här kan du läsa mer om vad vi erbjuder dig: https://www.vindeln.se/tillsammans-ar-vi-vindeln/karriar
DITT NYA JOBB
Som gatu- och parkarbetare hos oss får du ett meningsfullt och varierat arbete där du är med och påverkar hur vår kommun ser ut, fungerar och upplevs, varje dag. Arbetet är varierat och innebär bland annat drift och underhåll av allmän platsmark - såsom parker, grönytor, gator och cykelbanor. Du kan även utföra mindre anläggningsarbeten och reparationer, till exempel plattläggning, skyltarbeten och enklare schakt. Det kan även bli aktuellt med dagvattenbrunnar, vägbelysning och andra uppgifter som gör stor skillnad för alla som rör sig i kommunen.
Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med kollegor.
Hos oss får du:
Ett arbete där du gör konkret skillnad för människor i deras vardag
Vara med och utveckla verksamheten och bidra med dina idéer
Tillhöra en arbetsplats där din kompetens tas tillvara och där olika erfarenheter och perspektiv ses som en styrka
DIN KOMPETENS
Vi söker dig som har erfarenhet av att hantera fordon och maskiner som exempelvis gräsklippare och fyrhjuling. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med grönytor, parkmiljöer, vägar, dagvatten eller vägbelysning. Du bör ha ett intresse för underhåll och se vikten av att underhålla den utrustning vi har.
Du behöver inte kunna allt från början. Det viktigaste är att du är nyfiken, vill lära nytt och har intresse för att ta hand om den utrustning som används. Som person är du ansvarstagande och har förmågan att ta egna initiativ. Du strävar efter förbättringar som en naturlig del av ditt arbete och har lätt för att samarbeta med andra.
Säkerhet är viktigt för dig eftersom du arbetar nära kollegor och allmänhet. Du kan ställa om i arbetet och anpassa dig efter rådande omständigheter. Det är viktigt att du har ett gott tålamod, god social kompetens och ett servicetänk eftersom allmänheten vistas där du utför ditt arbete. Du har en god social kompetens och du ser det som självklart att ha ett gott bemötande. Du behärskar det svenska språket väl.
Det är meriterande om du har något av följande:
Körkort BE
Utbildning Arbete på väg minst 1.1, 1.2, 1.3
Utbildning Motorsåg AB
Utbildning Röjsåg RA
Erfarenhet av inmätningar och geografisk data
Intyg/förarbevis av hjullastare, grävmaskin och truck
KRAV
Körkort B
DIN NYA ARBETSPLATS
Tekniska avdelningen är en del av sektor Kommunal utveckling. Här arbetar gatu- och parkarbetare sida vid sida med fastighetsskötare och andra funktioner som tillsammans skapar en välfungerande kommunal service.
Hos oss blir du del av en arbetsplats där olika erfarenheter och perspektiv värderas högt. Tillsammans skapar vi miljöer som är välkomnande, hållbara och tillgängliga för alla. Oavsett tidigare bakgrund är du varmt välkommen att söka - vi tror att mångfald gör oss starkare och att fler perspektiv gör vår verksamhet bättre.
VISION 2030 - TILLSAMMANS ÄR VI VINDELN
Vindeln ska vara hemma - för alla som bor och verkar i kommunen. Här går livet ihop. Här finns plats för vardag och fest, arbete och ledighet och för familj och vänner. Här finns rum för utveckling och etablering. Här finns också plats för själen, för storheten och för äventyret - precis utanför dörren väntar det. Vi som bor här är alldeles vanliga människor, kanske bara lite stoltare och lite modigare än folk är mest. #tillsammansärvivindeln
Vindeln är med sina goda möjligheter till både barn- och äldreomsorg och ett brett utbud av bostäder en trygg plats att bo och leva på. Med korta avstånd till grannkommuner som Umeå och Vännäs finns även goda möjligheter till pendling för dig som är bosatt på annan ort. Här kan du läsa mer om hur det är att leva, bo och verka i Vindelns kommun: https://www.vindeln.se/tillsammans-ar-vi-vindeln
ANSTÄLLNINGEN
Varaktighet: Säsongsanställning till 2026-09-30
Omfattning: 100 %
Tillträde: 2026-05-01
BRA ATT VETA
Vindelns kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa att rätt kompetens finns på rätt plats. Med kompetensen i fokus främjas mångfald och risken för diskriminering minskar. Vi hoppas därför att alla, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsvariation samt ålder känner sig välkomna att söka jobb hos oss.
Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur ansökningsprocessen. Istället ställer vi ett antal urvalsfrågor vid ansökan som ser till den sökandes intresse och motivation samt hur väl denne matchar med tjänstens kravprofil. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss.
Vindelns kommun är ett förvaltningsområde för samiska språk. Därför är det positivt om du har kunskaper inom något samiskt språk.
Den som söker jobb i Vindelns kommun får gärna ha intresse av att även arbeta som deltidsbrandman (räddningstjänstpersonal i beredskap). Vill du veta mer om vad det innebär? Se http://blideltidsbrandman.nu/
Denna rekrytering sker helt genom Vindelns kommuns försorg. Vi undanber oss därför all kontakt från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vindelns kommun
(org.nr 212000-2544), https://www.vindeln.se/?id=1057
Kommunalhusvägen 11 (visa karta
)
922 31 VINDELN
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vindeln Kontakt
Åsa Forsell, Kommunal ost.vasterbotten@kommunal.se 0933-14047
9828231