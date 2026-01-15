Säsongsanställning Båtförare Fartygsbefäl Klass Viii
Väderöarna är ett unikt resmål beläget i Sveriges västligaste skärgård. Hit lockas gäster från hela världen men främst från Sverige och Norge. Cirka 8 distans väster om Fjällbacka ligger Storö, här driver Väderöarnas värdshus hotell- och restaurangverksamhet året om. Till värdshuset tar man sig med hjälp av våra katamaraner som är 12 meter långa och transporterar upp till 12 passagerare per båt.
Vi söker nu medarbetare med lägst fartygsbefälsexamen klass VIII samt maskinbefälsexamen klass VIII, eller motsvarande och som vill ta sig an ett varierande arbete i Sveriges vackraste skärgård. Under sommaren går våra båtar i skytteltrafik mellan Fjällbacka, Hamburgsund och Storö vilket innebär ett stort ansvar för dig som båtförare att manövrera och navigera båtarna i ett högt trafikerat område. Vi söker medarbetare som inte är rädda att hugga i där det behövs då vi värdesätter gott samarbete mellan alla kollegor på Väderöarna.
I tjänsten ingår:
Båtkörning - transport av gäster till och från vårt värdshus på Storö.
Transport av tvätt- och sopkärl samt matvaruleveranser till och från värdshuset med utgångspunkt i Hamburgsund.
Löpande underhåll och kontroller av båtarna och motorerna.
Städning och renhållning ombord på båtarna.
Även servicearbete i form av servering och annan hjälp på värdshuset förekommer.
Tjänsterna är i första hand säsongsanställningar, men förlängning kan bli aktuellt. Tjänsterna tillsätts löpande. Vi ser fram emot din ansökan!
Meriterande:
Tidigare erfarenheter från serviceyrken.
Maskinistutbildning, samt erfarenhet av motorer
Vana av underhåll och service på båtar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
E-post: jobb@vaderoarna.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Båtförare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Väderögruppen AB
(org.nr 556658-4529), http://www.vaderoarna.com
Färjeläget 1 (visa karta
)
457 45 HAMBURGSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Väderögruppen AB /Väderöarnas Värdshus Kontakt
Mattias Wind Spindel 052532001 Jobbnummer
