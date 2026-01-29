Säsongsanställning - yttre skötsel
Kumla Bostäder AB / Fastighetsskötarjobb / Kumla Visa alla fastighetsskötarjobb i Kumla
2026-01-29
, Hallsberg
, Örebro
, Askersund
, Laxå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kumla Bostäder AB i Kumla
Välkommen till Kumla Bostäder!
Vi är kommunens största och enda allmännyttiga bostadsföretag med cirka 2 200 bostäder och omkring 40 medarbetare. Som allmännyttigt bolag tar vi ett samhällsansvar och arbetar för att utvecklas tillsammans med våra hyresgäster. Vi värnar om både våra boendemiljöer och våra medarbetare, och är stolta över att våra hyresgäster trivs - med sina bostäder, våra medarbetare och oss som företag.
Våra medarbetare trivs hos oss och i vår senaste medarbetarenkät uppgav 100 % att de är stolta över Kumla Bostäder. Vi har alltid hyresgästens bästa för ögonen - hjärtligt välkommen hem!Publiceringsdatum2026-01-29Om tjänsten
Kumla Bostäder AB söker förstärkning till den yttre skötseln av våra bostadsområden under perioden 1 april till 30 september. Som säsongsanställd arbetar du med att hålla våra utemiljöer välskötta, trivsamma och funktionella.
Arbetsuppgifterna består bland annat av:
Ogräsbekämpning
Gräsklippning
Häckklippning
Bevattning
Övrigt förekommande arbete inom yttre skötsel
Arbetet sker i nära samarbete med ordinarie personal och kräver att du är flexibel, självgående och trivs med praktiskt arbete utomhus.
Vem är du?
Du är en positiv och ansvarstagande person som tycker om att arbeta utomhus i olika väderförhållanden. Du har god samarbetsförmåga och bidrar till ett gott arbetsklimat. Arbetet kan vara fysiskt krävande, så du behöver ha en god fysik och vara praktiskt lagd.
Du behärskar svenska språket väl i tal och skrift och är bekväm med att använda digitala verktyg i ditt dagliga arbete. Du har förmåga att planera och strukturera din arbetsdag utifrån olika behov och arbetsuppgifter, och tar ansvar för att arbetet utförs på ett effektivt och kvalitativt sätt.
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom grönyteskötsel eller fastighetsskötsel är meriterande.
Krav för tjänsten
B-körkort med manuell behörighet
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Vana vid att arbeta med digitala verktygKontaktuppgifter för detta jobb
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Kristina Sundin, samordnare för yttre skötsel på 019-58 88 00, eller kristina.sundin@kumlabostader.se
Facklig företrädare för Fastighetsanställdas Förbund hos Kumla Bostäder är Jari Korhonen, 019-58 88 00.
Välkommen med din ansökan senast 11 februari. Urval kan komma att ske löpande, så vänta inte med att söka! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kumla Bostäder AB
(org.nr 556477-1359), http://www.kumlabostader.se
Spannmålsgatan 4 (visa karta
)
692 37 KUMLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kristina Sundin kristina.sundin@kumlabostader.se 019-58 88 00 Jobbnummer
9712829