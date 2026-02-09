Säsongsanställda kyrkogårdsarbetare 2026
Norra Gotlands Pastorat / Trädgårdsanläggarjobb / Gotland Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Gotland
2026-02-09
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norra Gotlands Pastorat i Gotland
Vi söker två säsongsanställda medarbetare till vår kyrkogårdsverksamhet på norra Gotland för säsongen 2026 (6-8 månader) från april/maj-oktober.
Arbetsdagen börjar och slutar i Othem.
Hos oss arbetar du i en miljö som är både vacker, meningsfull och ibland känslomässigt krävande. Det dagliga arbetet utförs oftast tillsammans i mindre arbetsgrupper om två till tre personer, där samarbete och ansvarstagande är en självklar del av vardagen. Verksamheten omfattar skötsel av totalt 24 kyrkor samt andra fastigheter på norra Gotland, vilket innebär arbete på flera olika platser.
Vårt uppdrag är att vårda och förvalta dessa kyrkogårdar och kulturhistoriska miljöer, och det gör vi med respekt - både för platsen och för människorna vi möter och arbetar med. Här får du möjlighet att kombinera praktiskt arbete med en naturskön arbetsplats fylld av historia och tradition.Publiceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
Arbetet består huvudsakligen av daglig kyrkogårdsskötsel, bland annat:
Gräsklippning och trimning
Ogräsrensning och kantskärning
Skötsel av sommarblommor och perennrabatter
Bevattning
Häckklippning
Kompost- och soptömning
Enklare beskärning
Övrigt förekommande underhållsarbete
Vi lägger stor vikt vid personlighet och bemötande. Ena stunden kan du stå och muttra över ett envist ogräs, för att i nästa stund möta och trösta en människa i sorg. Det kräver både empati, respekt och fingertoppskänsla.KvalifikationerKvalifikationer
Trädgårdsmästarutbildning
BE-körkort
Meriterande:
Motorsågskort
Röjsågskort
Erfarenhet av kyrkogårdsarbete eller kulturmiljöer
Skicka din ansökan senast 2026-02-28.
Märk ansökan med "Kyrkogårdsarbetare 2026" och skicka den till norragotland.pastorat@svenskakyrkan.se
.
Har du frågor om tjänsten?
Kontakta Gustav på nr 0498-222719 eller Christoffer på nr 0498-222708.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: norragotland.pastorat@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kyrkogårdsarbetare 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norra Gotlands Pastorat
(org.nr 252003-7926)
Kyrkvägen 2 (visa karta
)
624 52 LÄRBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Pastorsexpeditionen Norra Gotlands P Jobbnummer
9730303